Глава МИД Ирана после встречи с Путиным поблагодарил Россию за солидарность

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи поблагодарил Россию за солидарность и поприветствовал поддержку ею дипломатической деятельности. Вчера министр встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Господин Аракчи заявил, что иранские власти «рады взаимодействовать с Россией на самом высоком уровне в условиях серьезных перемен в регионе». «Последние события подтвердили глубину и прочность нашего стратегического партнерства. По мере дальнейшего развития наших отношений мы благодарны за солидарность и приветствуем поддержку России в дипломатии»,— написал министр в соцсети X.

27 апреля Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге. Они обсудили развитие конфликта Ирана с США и Израилем. В начале встречи российский президент заявил о получении послания от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

