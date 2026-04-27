Путин встретился с главой МИД Ирана Аракчи

Президент России Владимир Путин начал переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге. Глава иранского МИДа находится с рабочим визитом в стране.

Президент России Владимир Путин (слева) и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи (в центре) во время встречи в июне 2025 года

Фото: пресс-служба президента РФ

Во время встречи с Владимиром Путиным, по словам Аббаса Аракчи, планируется обсудить развитие конфликта Ирана с США и Израилем. С российской стороны в переговорах участвуют глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил Игорь Костюков. В состав иранской делегации помимо господина Аракчи вошли замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади и посол Ирана в Москве Казем Джалали.

В начале встречи российский президент заявил о получении послания от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Владимир Путин пожелал ему благополучия и всего доброго.