Путин встретился с главой МИД Ирана Аракчи
Президент России Владимир Путин начал переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге. Глава иранского МИДа находится с рабочим визитом в стране.
Президент России Владимир Путин (слева) и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи (в центре) во время встречи в июне 2025 года
Фото: пресс-служба президента РФ
Во время встречи с Владимиром Путиным, по словам Аббаса Аракчи, планируется обсудить развитие конфликта Ирана с США и Израилем. С российской стороны в переговорах участвуют глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил Игорь Костюков. В состав иранской делегации помимо господина Аракчи вошли замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади и посол Ирана в Москве Казем Джалали.
В начале встречи российский президент заявил о получении послания от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Владимир Путин пожелал ему благополучия и всего доброго.