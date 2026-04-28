Первые не впервой

Женский баскетбольный клуб УГМК в очередной, уже 19-й раз, стал чемпионом России. В понедельник, 27 апреля, екатеринбурженки обыграли курское «Динамо» в четвертом матче финальной серии play-off со счетом 84:81 и гарантировали себе титул. Это четвертое подряд чемпионство «лисичек». И самое, пожалуй, сложное для них за последние годы.

Вышеозначенный абзац повторяется многими изданиями, пусть меняясь в том, что касается порядка и разнообразия слов, но оставаясь стабильным в том, что касается его сути, из года в год, почти без перерывов, уже почти два десятилетия. Ничего удивительного, учитывая, что УГМК превратил первенство России, фактически в театр одной команды. Ведь нынешний титул для екатеринбурженок уже 19-й по счету. Это больше чем у всех остальных топовых клубов страны вместе взятых. Впервые УГМК заявил о себе как о суперсиле в российском баскетболе в 2002 году. В 2003-м команда повторила успех, вновь став чемпионом страны. Потом, правда, последовала пауза. В чемпионский режим «лисички» вернулись в 2009-м. С тех пор лишь однажды, в 2022 году, на фоне не планировавшегося отъезда ряда легионеров, случившегося после начала событий на Украине, УГМК уступал кому-то титул. Этим кем-то было как раз курское «Динамо».

С того финала 2022 года многое изменилось. Принявший в сложный момент команду тренер Дмитрий Донсков сумел быстро перестроить ее под новые реалии. Причем совершенно без потери эффективности. УГМК первенствовал в чемпионатах и 2023-го, и 2024-го, и 2025-го годов. Причем делал это как-то легко. Настолько, что, казалось, заранее лишал болельщиков команд-соперниц любой надежды на успех.

Завершившийся в понедельник чемпионат тоже имел все шансы стать таким же беспросветным для конкурентов УГМК. Но на деле финальная серия первенства получилась отличной, наполненной конкуренцией и интригой.

Правда начиналось все не очень весело. УГМК в первом матче (две стартовые встречи решающей серии проходили в Екатеринбурге) за явным преимуществом, с перевесом в два десятка очков, обыграл курянок. Второй матч сложился заметно плотнее. Но исход был тем же — победа УГМК. А вот третья встреча, проходившая уже в Курске, вылилась в настоящий триллер. Ту игру УГМК провел на своем уровне, но у «Динамо» кураж поймали Ольга Фролкина и Дарья Репникова, настрелявшие по два десятка очков. Это почти половина от 83 очков набранных «Динамо» (на счету УГМК было только 78) и обеспечивших курянкам победу, а с ней и сохранение шансов на титул.

О перспективах на повторение успеха 2022 года курские баскетболистки имели все основания думать и на протяжении большей части четвертого матча противостояния с УГМК. Собственно, почти до самого конца игра оставалась равной. С некоторым, временами, даже перевесом курянок, которые снова делали ставку на точность Фролкиной и Репниковой (набрали 17 и 14 очков соответственно). На беду хозяек главный тренер «лисичек» успешно строил работу своей команды так, что она и оставалась в игре, и сохраняла резервы для решающего рывка.

Интересно, что из одиннадцати баскетболисток, которым Дмитрий Донсков предоставил игровое время только одна не отметилась набранными очками. Все остальные принесли не менее четырех очков.

Лучшие показатели у Анастасии Олаири Косу (16), Жоселины Майги и Йованы Ногич (по 12). Ну и стоит отметить центровую сборной России Марию Клюндикову (8 очков и 6 подборов). Потом уже Дмитрий Донсков отметил в разговоре с журналистами, что «главное было продержаться до четвертой четверти и не отпустить "Динамо»". Его команда и продержалась. А под занавес встречи выдала короткий, но эффективный отрезок, который принес ей победу со счетом 84:81 и обеспечил титул.

«Благодарю команду и руководство клуба,— отметил после матча Дмитрий Донсков.— Могу сказать, что за четыре сезона, на протяжении которых мы выигрываем все подряд, это был самый сложный финал. Но мы хорошо подготовились. Знали, что главное продержаться до четвертой четверти и не отпустить "Динамо". Потому что два поражения, нанесенные нам в сезоне курской командой, были как раз добыты в финальных десятиминутках. Ну и конечно удача в концовке чуть больше нам сопутствовала». В свою очередь Анастасии Олаири Косу, кстати уроженка Курска, получившая приз MVP финала, отметила, что «борьба была до последних секунд и накал страстей был безумный». «Но мы большие молодцы, выложились по полной. Все круто!» — сказала она.

Арнольд Кабанов