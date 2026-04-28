«Галс-Девелопмент» продадут после майских праздников

Группа ВТБ планирует завершить продажу компании «Галс-Девелопмент» после майских праздников, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Это очень большой актив, соответственно, это огромный шаг в освобождении от иммобилизованных активов в преддверии вступления в силу нового регулирования»,— отметил топ-менеджер.

При этом «Галс» продолжит работать как системный инновационный девелопер, все обязательства выполнит, и все проекты достроит, добавил он. «Что касается других активов в сфере недвижимости, то мы планируем реализовать также несколько гостиничных комплексов»,— отметил господин Пьянов. В апреле ВТБ продал торговый центр «Весна», расположенный на Новом Арбате. Было реализовано свыше 13 тыс. кв. м.

Отдел финансов