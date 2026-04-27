Еще двум обвиняемым в манипулировании рынком через Telegram избрали меру пресечения

Басманный районный суд Москвы назначил запрет определенных действий двум обвиняемым в манипулировании рынком на торгах финансовыми инструментами на Мосбирже через Telegram-каналы. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. По версии следствия, участники организованной группы извлекли «излишний доход» в размере более 28 млн руб.

13 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о манипулировании рынком против администраторов каналов «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ». В Банке России тогда заявили, что для манипулирования рынком авторы каналов применяли схему pump and dump — использовали аудиторию, чтобы искусственно подогревать спрос на определенные ценные бумаги, а после роста котировок продавали активы.

По данным следователей, в 2023-2024 годах владельцы каналов совершили более 55 тыс. незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний. Операции проводились по личным счетам физлиц, связанных с деятельностью компании PFL Advisors.