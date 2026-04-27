Разгромное золото

Московское «Динамо» 27 апреля вернуло себе титул чемпиона России по волейболу, который в начале десятилетия выиграло дважды подряд. А чтобы вернуть, ему потребовалось одолеть клуб, завоевывавший это звание в трех предыдущих сезонах,— «Зенит-Казань». Финальную серию динамовцы выиграли у него очень убедительно — всухую, в трех матчах. В третьем, решающем «Динамо» на своей площадке не отдало страшному оппоненту ни сета.

Это был пятый титул победителя чемпионата России, добытый «Динамо». И наверняка для тех, кто связан с московским клубом, он имел особенно сладкий вкус. Может быть, даже слаще, чем любой из предыдущих. А все дело в сопернике, стоявшем на пути к золоту.

Совсем недавно у «Динамо» был крутой взлет, намекавший на превращение в доминирующую силу. В 2021 и 2022 годах оно дважды подряд завоевало чемпионское звание. Но эти успехи пришлись на период, когда отечественный флагман конца прошлого десятилетия «Зенит-Казань» переживал небольшой спад. А когда он его пережил, все стало по-прежнему. Казанцы уверенно выиграли три следующих первенства. А динамовцы, в 2023 и 2024 годах взяв серебро, в 2025 году вдруг рухнули низко-низко, споткнувшись уже в четвертьфинале на одноименной команде, представляющей Ленинградскую область. А провал уже намекал на то, что свой пик они прошли, что теперь-то будет сложно, потому что сильные конкуренты, не только казанские, не стоят на месте.

Но в этом сезоне вернулось прежнее, четырехлетней давности московское «Динамо». Берущее не столько классом, яркостью исполнителей, сколько поставленной тренером Константином Брянским коллективной игрой: ровной, аккуратной, тонкой и чрезвычайно надежной.

И оно размашистым шагом, наплевав на непростую сетку play-off, промаршировало в решающую серию, перед которой все, кто интересуется волейболом, конечно, вспоминали странную статистику. До этого «Динамо» встречалось с «Зенитом» в финалах чемпионата России пять раз, и все пять раз верх брали казанцы. То есть непроходимый барьер.

А его заставили рухнуть как-то поразительно легко. Вряд ли кто-то мог предположить, что «Динамо» выиграет оба казанских матча на старте серии, оба матча на площадке соперника, где он обычно вдвойне силен. А те, кто думал, будто эти два поражения «Зенита» — что-то шальное, что он после них придет в себя, покажет, кто в доме настоящий хозяин, тоже ошиблись.

В третьем, уже московском матче он дрался отчаянно. Но никуда не делась усталость, слишком резавшая глаз в игре выдающегося ветерана Максима Михайлова. Никуда не делась травма, явно сковывавшая другого лидера «Зенита» — Дмитрия Волкова. И никуда не делась исключительная динамовская цепкость, умение мгновенно переваривать неудачи и безупречно действовать в концовках сетов. Оно помогло «Динамо» в первой и второй партиях. В них «Зенит» упирался до самого финиша, но все равно проигрывал с минимальным преимуществом — 25:27 и 23:25. В третьем сете этих подвигов от «Динамо» не потребовалось. Оно создало громадный запас прочности заранее. Антон Семышев вышел на подачу при почти равном счете, а ушел с нее, когда благодаря его эйсам динамовский отрыв вырос до шести мячей. Золото от «Динамо» уже не могло уплыть.

Алексей Доспехов