Россияне начали больше заказывать, но меньше тратить на электронику

Россияне в первом квартале 2026 года стали на 9% чаще заказывать электронику из-за границы, но суммарные траты снизились на 10% год к году, следует из подсчетов сервиса CDEK.Shopping, с которыми ознакомился «Ъ». Средний чек упал на 18%, до 57,7 тыс. руб.

В структуре заказов лидируют смартфоны, однако их доля сократилась на 3 процентных пункта, до 28,4%. Доля ноутбуков снизилась с 23,5% до 21,7%, игровых консолей — с 15,1% до 12,9%. При этом вырос интерес к комплектующим для ПК и аудиотехнике. Среди конкретных позиций первое место занял процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, сместив прошлогоднего лидера — приставку Sony Playstation 5 (теперь вторая). Третье место осталось за смартфоном iPhone 15. Кроме того, покупатели все чаще выбирают бюджетные альтернативы: например, ноутбуки вроде MacBook Neo, а также бренды и комплектующие с оптимальным соотношением цены и характеристик.

Популярность закупок техники из-за рубежа объясняется двумя факторами, отмечает руководитель направления розничных проектов «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин. Во-первых, ассортимент у российских дистрибуторов сокращается из-за финансовых трудностей. Во-вторых, цена: даже с учетом таможенных платежей покупка за рубежом может быть выгоднее на 5–15%. «Глобально эту тенденцию может переломить только улучшение макроэкономической обстановки»,— добавил господин Фомин. В «Марвел-Дистрибуции» ожидают продолжения смещения спроса в сторону более бюджетных устройств.

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», за неполные четыре месяца 2026 года (с 1 января по 20 апреля) медианная цена чека на электронику и бытовую технику упала на 8–10%, а число покупок — на 6–7% год к году.

Подробности — в материале «Ъ» «Покупатели загружают заграницу».