Покупатели загружают заграницу

В первом квартале 2026 года россияне увеличили количество заказов электроники из-за границы на 9%, но суммарные траты снизились на 10%, а средний чек — сразу на 18%, до 57,7 тыс. руб. Похожие показатели продаж и внутри страны. Участники рынка объясняют это сокращением ассортимента у российских дистрибуторов и меньшей ценой за рубежом — разница доходит до 15%. В целом на рынке ожидают дальнейшего смещения спроса к бюджетным устройствам.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Россияне чаще заказывают электронику из-за границы, но тратят меньше, подсчитали аналитики сервиса для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping. В первом квартале 2026 года количество заказов выросло на 9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а суммарные траты снизились на 10%. Средний чек уменьшился на 18% — до 57,7 тыс. руб. Сокращение среднего чека при заказе из-за рубежа в CDEK.Shopping отмечается с первого полугодия прошлого года. Тогда оно составило 27% (см. “Ъ” от 29 сентября 2025 года).

В топе по популярности заказов из-за рубежа остаются смартфоны, однако их доля снизилась на 3 п. п., до 28,4%. Ноутбуки составили 21,7% заказов против 23,5% годом ранее, игровые консоли — 12,9% против 15,1%. При этом заметно вырос интерес к комплектующим для ПК и аудиотехнике. По конкретным позициям на первое место вышел процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, сместив лидера прошлого года, приставку Sony Playstation 5, которая в этом году на втором месте. Третье место осталось за смартфоном iPhone 15. Кроме того, усиливается интерес к выгодным альтернативам в своих сегментах: например, к более бюджетным моделям ноутбуков вроде MacBook Neo, а также к брендам и комплектующим с оптимальным соотношением цены и характеристик.

Практика закупок техники из-за рубежа становится популярной по нескольким причинам.

Первая связана с ассортиментом. В отличие от зарубежных коллег, у которых широкая и разнообразная товарная матрица, доступный ассортимент у российских дистрибуторов сокращается, в первую очередь из-за финансовых трудностей, объясняет руководитель направления розничных проектов «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин. Вторая причина — цена: техника, купленная за рубежом, оказывается просто дешевле. По словам господина Фомина, даже с учетом таможенных пошлин покупка за рубежом может быть выгодной — разница составляет от 5% до 15%. Также в «Марвел-Дистрибуции» ожидают продолжения смещения спроса в сторону более бюджетных устройств. «Глобально эту тенденцию может переломить только улучшение макроэкономической обстановки»,— добавил Антон Фомин.

При этом внутри страны, по данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), за неполные четыре месяца 2026 года (с 1 января по 20 апреля) падение фиксируется как у медианной цены чеков на электронику и бытовую технику, в том числе на смартфоны и аксессуары, на 8–10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и у числа покупок — на 6–7%. Изменение потребительского поведения в пользу сбережения и сокращения кредитной активности отразилось на розничных продажах, отмечают эксперты компании «Платформа ОФД». «В непродовольственном сегменте, особенно в категориях электроники и техники, наблюдается снижение спроса и средней цены. Спад существеннее выражен в офлайн-ритейле»,— добавили в компании.

В «М.Видео» видят «разнонаправленные тенденции» в ключевых категориях потребительской электроники.

Если рынок ноутбуков, по оценкам компании, в первом квартале этого года сократился примерно на 19% как в денежном (до 39,3 млрд руб.), так и в количественном выражении (до 626 тыс.), то продажи смартфонов снизились «более умерено» — примерно на 5% в деньгах (до 114 млрд руб.) и на 6% в штуках (до 5,6 млн).

При этом рынок развивается неравномерно, и ряд категорий демонстрирует рост, добавляют в «М.Видео». В частности, по итогам первого квартала увеличились продажи холодильников — на 18% в штуках, игровых консолей — на 22%, а продажи роутеров достигли рекордных значений за последние пять лет. «Это связано с тем, что спрос смещается в более прикладные и сценарные категории — обновление бытовой техники, домашней инфраструктуры и развлечений»,— добавили в «М.Видео».

Филипп Крупанин