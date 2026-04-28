Покупатели загружают заграницу

Россияне заказывают за рубежом все более бюджетную технику и электронику

В первом квартале 2026 года россияне увеличили количество заказов электроники из-за границы на 9%, но суммарные траты снизились на 10%, а средний чек — сразу на 18%, до 57,7 тыс. руб. Похожие показатели продаж и внутри страны. Участники рынка объясняют это сокращением ассортимента у российских дистрибуторов и меньшей ценой за рубежом — разница доходит до 15%. В целом на рынке ожидают дальнейшего смещения спроса к бюджетным устройствам.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Россияне чаще заказывают электронику из-за границы, но тратят меньше, подсчитали аналитики сервиса для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping. В первом квартале 2026 года количество заказов выросло на 9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а суммарные траты снизились на 10%. Средний чек уменьшился на 18% — до 57,7 тыс. руб. Сокращение среднего чека при заказе из-за рубежа в CDEK.Shopping отмечается с первого полугодия прошлого года. Тогда оно составило 27% (см. “Ъ” от 29 сентября 2025 года).

В топе по популярности заказов из-за рубежа остаются смартфоны, однако их доля снизилась на 3 п. п., до 28,4%. Ноутбуки составили 21,7% заказов против 23,5% годом ранее, игровые консоли — 12,9% против 15,1%. При этом заметно вырос интерес к комплектующим для ПК и аудиотехнике. По конкретным позициям на первое место вышел процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, сместив лидера прошлого года, приставку Sony Playstation 5, которая в этом году на втором месте. Третье место осталось за смартфоном iPhone 15. Кроме того, усиливается интерес к выгодным альтернативам в своих сегментах: например, к более бюджетным моделям ноутбуков вроде MacBook Neo, а также к брендам и комплектующим с оптимальным соотношением цены и характеристик.

Практика закупок техники из-за рубежа становится популярной по нескольким причинам.

Первая связана с ассортиментом. В отличие от зарубежных коллег, у которых широкая и разнообразная товарная матрица, доступный ассортимент у российских дистрибуторов сокращается, в первую очередь из-за финансовых трудностей, объясняет руководитель направления розничных проектов «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин. Вторая причина — цена: техника, купленная за рубежом, оказывается просто дешевле. По словам господина Фомина, даже с учетом таможенных пошлин покупка за рубежом может быть выгодной — разница составляет от 5% до 15%. Также в «Марвел-Дистрибуции» ожидают продолжения смещения спроса в сторону более бюджетных устройств. «Глобально эту тенденцию может переломить только улучшение макроэкономической обстановки»,— добавил Антон Фомин.

Рост трансграничной торговли в январе-феврале составил 8-13%

При этом внутри страны, по данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), за неполные четыре месяца 2026 года (с 1 января по 20 апреля) падение фиксируется как у медианной цены чеков на электронику и бытовую технику, в том числе на смартфоны и аксессуары, на 8–10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и у числа покупок — на 6–7%. Изменение потребительского поведения в пользу сбережения и сокращения кредитной активности отразилось на розничных продажах, отмечают эксперты компании «Платформа ОФД». «В непродовольственном сегменте, особенно в категориях электроники и техники, наблюдается снижение спроса и средней цены. Спад существеннее выражен в офлайн-ритейле»,— добавили в компании.

В «М.Видео» видят «разнонаправленные тенденции» в ключевых категориях потребительской электроники.

Если рынок ноутбуков, по оценкам компании, в первом квартале этого года сократился примерно на 19% как в денежном (до 39,3 млрд руб.), так и в количественном выражении (до 626 тыс.), то продажи смартфонов снизились «более умерено» — примерно на 5% в деньгах (до 114 млрд руб.) и на 6% в штуках (до 5,6 млн).

При этом рынок развивается неравномерно, и ряд категорий демонстрирует рост, добавляют в «М.Видео». В частности, по итогам первого квартала увеличились продажи холодильников — на 18% в штуках, игровых консолей — на 22%, а продажи роутеров достигли рекордных значений за последние пять лет. «Это связано с тем, что спрос смещается в более прикладные и сценарные категории — обновление бытовой техники, домашней инфраструктуры и развлечений»,— добавили в «М.Видео».

Филипп Крупанин

