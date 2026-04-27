Правительство одобрило введение НДФЛ для операций с цифровой валютой

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о введении НДФЛ на доходы от операций с цифровой валютой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в комиссии.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 41 Налогового кодекса. Налогом на доходы физлиц будут облагаться все операции с цифровой валютой, включая ее обмен. Как отметил в комментарии агентству глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев, поправки должны синхронизировать действующее законодательство с новым законом «О цифровой валюте и цифровых правах».

Теперь убытки от сделок с криптовалютой нельзя будет перенести на будущие периоды, а учет расходов предлагается вести по методу ФИФО (по стоимости первых по времени приобретений), указал господин Груздев. Законопроект также предлагает освободить от НДС услуги цифровых депозитариев и криптообменников, реализацию «беспоставочных» иностранных цифровых прав.

Госдума 21 апреля приняла в первом чтении законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», регулирующий обращение криптовалюты в России. По нему торговля криптовалютой будет разрешена только через лицензируемых посредников — биржи, брокеров, доверительных управляющих и цифровых депозитариев. Также предлагается создать легальные криптообменники.