Иностранцам меняют приписку

Правительство передаст МВД еще несколько функций в сфере трудовой миграции, которые ранее были закреплены за Минтрудом. Речь идет о регулировании нахождения в РФ высококвалифицированных специалистов, а также о «присмотре» за работой обычных мигрантов за пределами региона их регистрации. Как отмечают эксперты, суть миграционной политики государства от смены ее актора вряд ли изменится — назначение МВД главным ведомством в сфере миграции ранее было анонсировано концепцией развития этой сферы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 27 апреля рассмотрела подготовленный МВД законопроект о передаче этому ведомству от Минтруда ряда функций по регулированию миграции. Как сообщил источник “Ъ”, документ одобрен с рядом замечаний, хотя ранее его одобрили все профильные ведомства.

Напомним, осенью 2025 года Владимир Путин подписал указ, определяющий концепцию миграционной политики до 2030 года. По сравнению с предыдущей версией она сфокусирована на ужесточении правил въезда в Россию с любыми целями, в то время как в прошлом приоритетом была либерализация трудовой миграции. Передача функций Минтруда в этой сфере МВД также является одной из задач концепции — ранее силовое ведомство уже получило полномочия по созданию системы организованного набора иностранных работников (см. “Ъ” 29 октября).

Сейчас, как следует из текста законопроекта, МВД предлагает наделить себя функцией утверждать перечень профессий иностранных граждан и лиц без гражданства, которые являются высококвалифицированными специалистами (ВКС) и претендуют на получение вида на жительство (ВНЖ) в РФ без разрешения на временное проживание.

Также ведомство планирует начать утверждать перечень аналогичных специалистов, которые смогут въезжать в Россию без квоты.

Поясним, высококвалифицированный специалист — это иностранец с опытом работы, специальными навыками или достижениями в конкретной области. Уровень квалификации ВКС оценивается с помощью документов и сведений, подтверждающих наличие особых навыков и знаний. ВКС должен получать зарплату определенного размера — в 2024–2026 годах для большинства профессий минимальный порог составляет 750 тыс. руб. за квартал. ВКС обычно привлекаются в рамках квоты, которую Минтруд устанавливал каждый год.

В 2026 году Минтруд предлагал выдать до 278,9 тыс. разрешений на работу в РФ — большинство позиций, как ранее сообщало ведомство, предназначены для квалифицированных рабочих для промышленных предприятий и масштабных инфраструктурных проектов. В 2025 году в России было оформлено 75,4 тыс. разрешений на работу для высококвалифицированных специалистов — на 33% больше, чем годом ранее (50,8 тыс.). Основная часть иностранных высококвалифицированных кадров традиционно приходится на Москву — 35,7 тыс. разрешений. В числе лидеров также Забайкальский (7,3 тыс.) и Хабаровский края (4,5 тыс.), Чукотский АО (3,5 тыс.), а также Краснодарский край (2,7 тыс.).

Как отмечает научный сотрудник центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ Президентской академии Юлия Флоринская, у высококвалифицированных специалистов мало востребован статус ВНЖ. По ее словам, в 2010–2017 годах чуть более 3 тыс. обратились за ВНЖ (вместе с членами семей) — это менее 2% от всего потока ВКС. «После 2017 года обращения за ВНЖ исчисляются сотнями в год при десятках тысяч разрешений на работу для ВКС»,— говорит Юлия Флоринская. Передача функций в этой сфере от Минтруда к МВД мало повлияет на эти показатели, но, по ее мнению, «непонятно, почему вопросы рынка труда все сильнее сосредоточиваются в МВД — это все же силовое ведомство, с исходно другими функциями».

Еще одна функция, которая в перспективе отойдет от Минтруда к МВД,— право определять, в каких случаях мигранты смогут работать за пределами региона своей изначальной регистрации.

Отметим, ограничение «географии» трудовой деятельности мигрантов появилось в 2025 году. Это, как отмечает источник “Ъ” в Российской трехсторонней комиссии (РСПП), существенно усложнило для бизнеса наем подходящих работников, и вряд ли передача такого функционала в МВД как-то изменит ситуацию в лучшую сторону.

Анастасия Мануйлова