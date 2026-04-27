Выручка Positive Technologies выросла почти на 50%

Выручка Positive Technologies в первом квартале 2026 года составила 3,4 млрд руб., превысив показатель за аналогичный период 2025-го на 47%. Это следует из неаудированной финансовой отчетности компании.

Убыток Positive Technologies в первом квартале составил 1,39 млрд руб. против убытка 2,77 млрд руб. годом ранее. Отгрузки снизились с 3,72 млрд руб. до 2,45 млрд руб. Чистый долг за указанный период снизился до 6,33 млрд руб. по сравнению с 11,5 млрд руб. в первом квартале 2025-го.

Выручка Positive Technologies по МСФО выросла на 26%, до 30,9 млрд руб., в 2025 году. Чистая прибыль увеличилась вдвое и достигла 7,3 млрд руб.

Positive Technologies — один из ведущих разработчиков продуктов, решений и сервисов по кибербезопасности в России, существует на рынке более 20 лет. Из информации на сайте следует, что это первая компания в области кибербезопасности, вышедшая на Мосбиржу.