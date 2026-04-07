Positive Technologies вдвое увеличила чистую прибыль в 2025 году

Объем оплаченных отгрузок Positive Technologies по итогам 2025 года составил 33,6 млрд руб., что на 40% выше показателя предыдущего года. Выручка по МСФО выросла на 26%, до 30,9 млрд руб., чистая прибыль увеличилась вдвое и составила 7,3 млрд руб., следует из материалов компании.

Чистая управленческая прибыль (NIC) компании достигла 2,7 млрд руб. против чистого управленческого убытка годом ранее. EBITDA увеличилась до 12,3 млрд руб. при маржинальности 40% (плюс 14 процентных пунктов). Общая сумма расходов составила 29,9 млрд руб., операционные затраты, не связанные с оплатой труда, сократились на 25%. Численность сотрудников на конец года снизилась на 17% — до 2,6 тыс. человек.

Операционные расходы, не связанные с оплатой труда, по итогам года снизились на 25%: наиболее заметно сократились расходы на поддержку бизнеса (-41%), маркетинг (-65%), отраслевые мероприятие и развитие бизнеса (-20%).

Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 2 млрд руб. (28,08 руб. на акцию). Источником выплат технически станет чистая прибыль компании за первый квартал 2026 года. Дивидендная политика Positive Technologies предусматривает направление от 50% до 100% чистой управленческой прибыли (NIC) при условии сохранения соотношения чистого долга к EBITDA ниже 2,5. По состоянию на конец 2025 года этот показатель составил 1,66 против 2,97 годом ранее.

На 2026 год менеджмент компании установил финансовый план по отгрузкам в диапазоне 40-45 млрд руб. При этом операционные расходы предполагается удержать на уровне 2025 года, что позволит существенно нарастить NIC. Одной из основных задач названо возвращение роста капитализации, соответствующего динамике масштабирования бизнеса.

Positive Technologies — российский разработчик решений в области информационной безопасности, основан в 2002 году. Руководит организацией Денис Баранов. Акции торгуются на Московской бирже под тикером POSI с декабря 2021 года. Капитализация на начало апреля 2026 года — около 80 млрд руб.

Филипп Крупанин