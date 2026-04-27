Объем продаж книг Григория Остера на Wildberries вырос почти на 500%

Продажи книг детского писателя Григория Остера на маркетплейсе Wildberries с 21 по 26 апреля выросли почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе площадки. По данным Wildberries, в натуральном выражении рост составил около 500%, а по сравнению с началом месяца — 220%.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Наибольшую популярность получили различные издания книги «Вредные советы». Резкий рост спроса связан с новостями о проверке творчества Григория Остера. 21 апреля на заседании Координационного совета по вопросам помощи детям представители СКР усмотрели в его произведениях «сомнительные с педагогической точки зрения установки». Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить детские книги писателя.

Инициатором проверки выступила депутат Госдумы Мария Бутина, которая увидела в книгах Григория Остера «легитимацию жестокости» и «разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания». Она призвала изъять произведения из свободного доступа.

Издательство АСТ, выпускающее творчество Григория Остера, заявило об отсутствии официальных запросов от СКР по этому поводу. Там напомнили, что обеспокоенность по поводу «Вредных советов» возникала еще в 2024 году, но тогда никаких мер не предпринималось. Как указали в АСТ, книги Григория Остера издаются уже более 30 лет и в ироничной форме учат детей безопасному поведению.

