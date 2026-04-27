Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Объем продаж книг Григория Остера на Wildberries вырос почти на 500%

Продажи книг детского писателя Григория Остера на маркетплейсе Wildberries с 21 по 26 апреля выросли почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе площадки. По данным Wildberries, в натуральном выражении рост составил около 500%, а по сравнению с началом месяца — 220%.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Наибольшую популярность получили различные издания книги «Вредные советы». Резкий рост спроса связан с новостями о проверке творчества Григория Остера. 21 апреля на заседании Координационного совета по вопросам помощи детям представители СКР усмотрели в его произведениях «сомнительные с педагогической точки зрения установки». Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить детские книги писателя.

Инициатором проверки выступила депутат Госдумы Мария Бутина, которая увидела в книгах Григория Остера «легитимацию жестокости» и «разрушение нравственного фундамента ребенка под видом юмора и воспитания». Она призвала изъять произведения из свободного доступа.

Издательство АСТ, выпускающее творчество Григория Остера, заявило об отсутствии официальных запросов от СКР по этому поводу. Там напомнили, что обеспокоенность по поводу «Вредных советов» возникала еще в 2024 году, но тогда никаких мер не предпринималось. Как указали в АСТ, книги Григория Остера издаются уже более 30 лет и в ироничной форме учат детей безопасному поведению.

Подробности — в материале «Ъ» «Вредный совет Следственному комитету».

Фотогалерея

Григорий Остер и его творчество

Предыдущая фотография
Писатель Григорий Остер родился 27 ноября 1947 года в Одессе. Начал писать стихи, будучи старшеклассником. С 1966 по 1969 год проходил срочную службу на Северном флоте СССР. В 1982 году окончил отделение драматургии Литературного института им. А. М. Горького в Москве

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1974 году дебютировал со сборником лирических стихов «Время твое», а уже на следующий год выпустил свою первую детскую книгу «Как хорошо дарить подарки»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Особое место в библиографии Григория Остера занимает серия книг «Вредные советы», которые в занимательной форме пародируют штампы педагогической морали. Цикл остается крайне популярным — в декабре 2021 года в московском Детском музыкальном театре им. Наталии Сац состоялась премьера оперы «Вредные советы»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1976–1982 публиковались рассказы о котенке по имени Гав, в 1979 году — повесть «Петька-микроб», в 1980 году — сборник рассказов «Легенды и мифы Лаврового переулка»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 2004 году Григорий Остер разработал концепцию и написал большинство текстов детской версии сайта президента Владимира Путина

Фото: Владимир Родионов / ТАСС

Популярность приобрели мультфильмы, снятые по сценариям Григория Остера — многосерийные циклы «Котенок по имени Гав», «38 попугаев», «Обезьянки», «Четверка друзей», «Попался, который кусался!», «Баба-Яга против», «Человек с детским акцентом», частично «Веселая карусель»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Зотов  /  купить фото

Григорий Остер написал пьесы для кукольных и детских театров «Человек с хвостом» (1976), «Все волки боятся» (1979), «Привет малышке» (1983), а также сценарий фильма «До первой крови» (1989) и телепрограммы «Чердачок Фруттис» (1997)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Григорий Остер — заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии 2002 года. Член общественного совета Российского еврейского конгресса

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В 2008–2009 годах Григорий Остер вместе с певицей Глюкозой вел программу «Детские шалости» на телеканале СТС. В 2017 году вышла сказка Григория Остера «Робинзон и тринадцать жадностей», в 2018 году — «Невредный календарь для всей семьи»

Фото: Сергей Старостенко / РИА Новости

Следующая фотография
1 / 9

Смотреть

Новости компаний Все