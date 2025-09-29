Покупатели сменили модель поведения

Средний чек и общие траты при заказе электроники из-за рубежа в России за первое полугодие 2025 года сократились на 27% и 30,4% соответственно. При этом количество заказов осталось практически на прежнем уровне, что свидетельствует о сохранении потребительской активности, но перераспределении спроса в сторону более доступных товаров. Самым популярным брендом по-прежнему остается Apple с долей заказов 28,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В России повысился спрос на бюджетную электронику и технику (компьютеры, смартфоны, игровые приставки и так далее), свидетельствуют данные аналитиков сервиса для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping. По данным сервиса, в первом полугодии средний чек в категории составил 55,3 тыс. руб., что на 27% ниже аналогичного периода прошлого года, в то время как общее число заказов осталось примерно на том же уровне, сократившись лишь на 4%. В целом на CDEK.Shopping за полгода в России потратили 528,1 млн руб. на электронику из-за рубежа, что на 30,4% меньше в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Самым популярным брендом стал Apple с долей в 28,2%, сохранив лидерские позиции среди заказов из-за рубежа. На второе место поднялся ASUS (4,9%), а тройку замыкает бренд компьютерных комплектующих AMD (4,19%). Из топ-5 пропал Xiaomi, на место которого поднялся культовый Nintendo (3,65%). Аналитики связывают такое изменение с выходом новой приставки Nintendo Switch 2 — «продажи выросли в 126 раз в сравнении с показателями предыдущего года», добавляют в CDEK.Shopping. Помимо Nintendo динамичный рост отметили у производителя микросхем и электроники AMD, чьи заказы выросли в 26 раз, и тайваньской Gigabyte, продажи товаров которой выросли на 49%. Самое резкое снижение за первое полугодие 2025 года аналитики выявили у Xiaomi (-76%), LG (-73%) и Huawei (-62%).

В январе—июне этого года российские потребители потратили на онлайн-заказы из-за рубежа 157 млрд руб., что превышает показатели прошлого года более чем на 30%. Участники рынка отмечали, что драйвером рынка становятся как раз небольшие покупки (см. “Ъ” от 19 августа).

Некоторое охлаждение потребительского спроса на внутреннем рынке фиксируют в «М.Видео». В компании его связывают с «привлекательными ставками по депозитам и сокращением объемов банковского кредитования». Так, в среднем чеке компания фиксирует коррекцию в сторону недорогих и среднеценовых моделей.

При этом на внутреннем рынке электроники представители Wildberries & Russ фиксируют противоположную тенденцию: средний чек по категории увеличился в текущем году на 20%, при росте оборота в натуральном выражении на 54%. «При этом особенно высокие темпы роста среднего чека показали такие товары, как крупная бытовая техника (46%), ноутбуки и компьютеры (33%) и телевизоры и аудиотехника (22%). Это подтверждает рост доверия к покупкам сложной, часто дорогостоящей и крупногабаритной техники онлайн»,— добавили в пресс-службе компании.

Увеличение спроса видят и в компании МТС, но в особенности в категории планшетов. За январь—сентябрь 2025 года в розничной сети компании продажи моделей стоимостью 7–10 тыс. руб. выросли на 126% в штуках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на 51% выросли продажи умных часов и фитнес-трекеров. «Рост в этой ценовой категории связан не только с экономией со стороны покупателей, но и с расширением ассортимента»,— считают в пресс-службе МТС.

Однако один из российских поставщиков электроники отмечает, что «нерелевантно рассматривать снижение цены по всему сектору бытовой техники и электроники», как это делает CDEK.Shopping: «Стоимость товара очень зависит от категории, а спектр категорий у сервиса узкий». По его словам, влияние на цену оказывает также курс валют и разница в комиссиях трансграничных сервисов.

Филипп Крупанин