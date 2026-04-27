Минобороны успокоило студентов

Подписание студентами контрактов с Минобороны возможно исключительно на добровольной основе. С таким заявлением выступило 27 апреля военное ведомство в ответ на сообщения о давлении на учащихся вузов. На специальном совещании по вопросам набора студентов в войска беспилотных систем представители министерства разъяснили, что контракты с «дроноводами» подписываются на ограниченный срок, а их перевод в другие части без их согласия не допускается. Военные также открыли горячую линию для жалоб на принуждение к подписанию контракта.

Масштабная кампания по набору контрактников в войска беспилотных систем стартовала в январе этого года, а вскоре в интернете и некоторых СМИ начала появляться информация о принуждении студентов к подписанию контракта. О подобных случаях сообщали профильные юристы, работающие с военнослужащими. В частности, речь шла о ситуациях, когда учащимся, имеющим академическую задолженность, якобы предлагали контракт как альтернативу отчислению.

Межведомственное совещание под руководством замминистра обороны—начальника Главного военно-политического управления вооруженных сил РФ генерала армии Виктора Горемыкина стало первым публичным ответом на эти претензии. Прежде всего генерал еще раз разъяснил основные параметры контракта.

По его словам, поступающие в войска беспилотных систем кандидаты могут по своему выбору заключить соглашение сроком на один, два или три года. При этом, как подчеркнул господин Горемыкин, «какое-либо принуждение к подписанию контракта исключено».

Вопрос об увольнении по окончании срока контракта действительно остается одним из наиболее чувствительных. После объявления частичной мобилизации осенью 2022 года для большинства военнослужащих-контрактников сроки службы были продлены до формального прекращения мобилизационного режима. Отдельные гарантии для поступающих в войска беспилотных систем заметно отличаются от сложившейся практики прохождения службы. Но убедиться в том, что эти гарантии действуют, можно будет лишь в 2027 году, когда начнут истекать первые годичные контракты.

Немало вопросов вызвал и типовой проект приложения к контракту, ненадолго размещенный в феврале, в частности, на интернет-ресурсах Ульяновского колледжа культуры и искусства.

Из документа следовало, что окончательное решение о соответствии военнослужащего должностным требованиям принимается после трехмесячного испытательного срока, однако порядок дальнейшей службы для тех, кого в «дроноводы» не взяли, прямо не раскрывался. Одновременно приложение предусматривало возможность назначения на иные воинские должности, не связанные с применением дронов, лишь с согласия военнослужащего, но в документе не уточнялось, сохраняются ли в таком случае специальные «беспилотные» гарантии.

Обсуждался на совещании и еще один спорный вопрос — о возможном переводе военнослужащих уже после подписания контракта. В Минобороны заверили, что перевод в другие части и рода войск без личного согласия контрактника не допускается.

До конца апреля в войска должны быть направлены дополнительные указания министра обороны, предусматривающие персональную ответственность командиров за соблюдение условий контракта и своевременное увольнение после истечения срока службы.

Также Минобороны объявило о создании специальных каналов обратной связи: при выявлении случаев принуждения к подписанию контракта граждане смогут обратиться на горячую линию или в электронную приемную военного ведомства. А выступивший на совещании в Минобороны замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев доложил, что с начала года его министерство получило шесть подобных обращений от студентов или их родителей, но ни одно из них не подтвердилось.

Одновременно военное ведомство продолжает выстраивать инфраструктуру набора в беспилотные войска: для координации этого процесса создан специализированный центр на базе Московского энергетического института. Предполагается, что он будет оказывать вузам методическую поддержку и работать с пунктами отбора на службу по принципу «единого окна». Кроме того, создана рабочая группа по дополнительным мерам поддержки студентов, решивших заключить контракт.

Формирование войск беспилотных систем РФ, начавшееся в прошлом году, стало реакцией на изменение характера боевых действий на СВО, где дроны выполняют все более существенные задачи на поле боя. Естественным кадровым резервом для этих войск считаются граждане с опытом в сферах IT, электроники и радиотехники, а также студенты технических специальностей. А дополнительными стимулами для заключения ими контракта, по задумке рекрутеров, как раз и должны стать четкая фиксация специализации и гарантия увольнения по окончании установленного соглашением срока.

Дмитрий Сотак