Боевым дронам ищут пилотов

С середины января Минобороны РФ запустило масштабную кампанию по набору контрактников в войска беспилотных систем (ВБпС) — новый род войск, формирование которого началось в прошлом году. Отбор ведется по всей стране и демонстрирует переход к более четко оформленной модели комплектования подразделений, роль которых заметно выросла за время СВО. По мнению эксперта, речь идет не о резкой перестройке системы подготовки «дроноводов», а о стремлении сделать ее более систематизированной.

До появления нового рода войск операторы БПЛА и специалисты по их обслуживанию не оформлялись как представители самостоятельной военной специальности. Они числились по другим военно-учетным специальностям и готовились либо на ускоренных курсах, либо уже в зоне боевых действий. Такие меры позволяли решать срочные задачи по наполнению армии кадрами, но отсутствие формально закрепленного статуса приводило к разрозненности подготовки и случаям использования ценных специалистов в линейных и штурмовых подразделениях «по решению командира».

Теперь кандидатам предлагают контракт сроком от одного года с ключевой оговоркой: служба проходит исключительно в подразделениях ВБпС, а перевод в другие части не предусмотрен.

На пунктах отбора желающим дают возможность ознакомиться со специальной техникой и проверить навыки на симуляторах FPV-дронов.

Предварительный отбор проводят инструкторы, после чего подходящих кандидатов направляют в учебные центры.

Кампания ориентирована прежде всего на технологические компетенции. Как пояснили “Ъ” представители Минобороны, для этой специальности особо важны развитые аналитические способности, уверенное владение компьютером, развитая мелкая моторика и вестибулярная устойчивость. В приоритетном порядке рассматриваются кандидаты с опытом службы в авиационных подразделениях, спецназе и разведке, а также пилоты дронов, авиамоделисты и специалисты в сфере IT, электроники и радиотехники.

Отдельный акцент сделан на молодых кандидатах. Еще в декабре 2025 года президент Владимир Путин отмечал, что среди желающих заключить контракт на службу в армии все чаще оказываются «совсем молодые люди, студенты различных вузов», которые берут академический отпуск для участия в боевых действиях, в том числе в качестве операторов дронов и техперсонала. На этом фоне сотрудники пунктов отбора начали активнее работать в вузах и колледжах, подчеркивая, что служба в подразделениях беспилотных систем подразумевает лишь временный перерыв в обучении, а не его прекращение.

Эта связка поддерживается и федеральными нормами.

Действующее законодательство позволяет оформлять академический отпуск на весь период службы с гарантией восстановления, а при наличии квоты — переводиться с платной формы обучения на бюджетную.

Эти механизмы действуют по всей стране и, по данным источников “Ъ”, уже активно применяются при наборе в подразделения беспилотных систем. По информации Минобороны, приоритет при отборе отдается кандидатам с опытом в IT, электронике и радиотехнике, то есть по профилям, типичным для студентов технических вузов и колледжей.

Дополнительные стимулы привязаны к условиям контракта. В Минобороны заявляют о выплатах за поражение целей и о гарантированном увольнении по истечении срока контракта в случае нежелания заключать новый. Для части кандидатов такой горизонт службы выглядит более определенным, чем для действующих военнослужащих-контрактников и мобилизованных, чья служба по закону может закончиться только после отмены указа о частичной мобилизации.

Подобная комбинация условий — четкая фиксация специализации, выплаты и гарантия увольнения — отражает переход к более открытой и управляемой системе комплектования ВБпС, считает гендиректор школы БПЛА «Октагон» Алексей Харламов. Но нынешний всплеск активности Минобороны в этом направлении выглядит скорее как вывод новой структуры на публичную «витрину», чем как резкая перестройка подготовки операторов, рассуждает эксперт. Ранее, по его словам, эта подготовка была двухконтурной: навыки часто приобретались в зоне боевых действий, а параллельно работали частные школы, где обучали операторов и техперсонал под конкретные задачи. В последние же полтора-два года появился целый ряд армейских учебных центров, что сделало подготовку более систематизированной и управляемой, хотя гражданские площадки при этом продолжают работать, добавляет господин Харламов.

Дмитрий Сотак