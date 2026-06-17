Российская партия свободы и справедливости (РПСС) создана 8 апреля 2012 по инициативе политтехнолога Андрея Богданова. Изначально называлась Коммунистическая партии социальной справедливости (КПСС), свое нынешнее наименование получила с 2021 года, тогда же ее лидером стал журналист Константин Рыков.

В 2017 году организация объединилась еще с 15 непарламентскими партиями — они образовали блок «Третья сила».

На выборах в Госдуму в 2021 году партия набрала 0,77% голосов, не пройдя порог. В 2018 и 2024 годах члены РПСС баллотировались на пост президента РФ, но оба сняли кандидатуры еще до выборов. Региональных отделений — 46.