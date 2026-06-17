Объединение появилось 29 мая 2012 года при участии политтехнолога Андрея Богданова. Оно было зарегистрировано под названием Партия социальных сетей, через год переименовано в «Гражданскую позицию».

В 2017 году Партия прогресса вместе с еще 15 непарламентскими партиями вошла в блок «Третья сила». В 2018 году организация получила нынешнее название. С 2021 года ее возглавляет Олеся Петриенко.

В выборах федерального уровня не участвовала. На настоящий момент не имеет ни региональных, ни муниципальных льгот. У «Партия прогресса» зарегистрированы 48 отделений.