Партию образовали участники избирательного блока «Народно-патриотический союз Родина» 15 февраля 2004 года. Одним из основателей стал Дмитрий Рогозин. В 2006 году он сложил с себя полномочия лидера. Тогда же «Родина» объединилась с Партией пенсионеров и партией жизни, образовав «Справедливую Россию: Родина / Пенсионеры / Жизнь». Однако альянс не сложился из-за расхождений в политических взглядах участников.

29 сентября 2012 года на учредительном съезде в Москве было объявлено о возобновлении деятельности партии «Родина». Председателем был избран Алексей Журавлев, который ранее был депутатом Госдумы от «Единой России». 21 декабря 2012 года партия была зарегистрирована в Минюсте.

На выборах в Госдуму VII созыва в 2016 году список «Родины» набрал 1,51% голосов по пропорциональной системе, а Алексей Журавлев был избран депутатом по одномандатному округу. На выборах в 2021 году «Родина» набрала 0,8% голосов.