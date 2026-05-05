В сентябре 1993 года появилось конструктивно-экологическое движение «Кедр», на основе которого через год была создана одноименная партия. Нынешнее название «Зеленые» получили в 2002 году. В 2008 году «Зеленые» были переформированы в движение и вошли в «Справедливую Россию» (СР), но в 2012 году вышли из СР и снова зарегистрировались как партия.

За все время своего существования ни разу не получали мандаты в Госдуму. В 1995 году партия набрала 1,39% голосов. На выборах 2003 года — 0,42% голосов, в 2016 году — 0,76% голосов, в 2021 году — 0,91%. На выборах 1999 и 2007 годов «Зеленые» зарегистрированы не были.

Председатель партии — лидер общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. Отделения «Зеленых» расположены в 78 субъектах.