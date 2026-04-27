Reuters узнал о планах НАТО отказаться от ежегодных саммитов

Альянс НАТО намерен отказаться от проведения саммитов каждый год из-за роста напряженности между США и европейскими странами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе и Вашингтоне.

Эта инициатива, уточнил один из собеседников агентства, позволит НАТО «избежать потенциально напряженных встреч с американским президентом Дональдом Трампом» в 2028 году, то есть в последний год его пребывания в должности главы государства.

Другой источник Reuters заявил, что некоторые страны альянса настаивают на проведении саммитов каждые два года. По его словам, никакого решения по этому вопросу еще не принято, а последнее слово останется за генсеком Марком Рютте. Большинство собеседников агентства поддержали сокращение числа встреч. «Лучше проводить меньше саммитов, чем плохих саммитов»,— указал один из них.

«НАТО продолжит проводить регулярные встречи глав государств и правительств, а в перерывах между саммитами союзники по НАТО будут продолжать консультироваться, планировать и принимать решения по вопросам нашей общей безопасности»,— пояснил представитель альянса в ответ на запрос Reuters.

За всю 77-летнюю историю НАТО частота проведения саммитов регулярно менялась. С 2021 года руководители стран-членов альянса встречаются каждое лето. В этом году саммит пройдет 7-8 июля в Анкаре.

Отношения глав государств-членов НАТО и президента США обострились после их отказа помочь Дональду Трампу в разблокировке Ормузского пролива. Господин Трамп обвинил партнеров по альянсу в трусости и назвал объединение «бумажным тигром». Он также не исключил возможность выхода страны из НАТО.

