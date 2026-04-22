Анкара латает атлантический разлом

Генсек НАТО Марк Рютте завершил 22 апреля свой двухдневный визит в Анкару, где он встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой МИДа Хаканом Фиданом и министром обороны Яшаром Гюлером. Во многом поездка стала прелюдией к запланированному на начало июля саммиту альянса в Анкаре. Однако не менее важной неофициальной целью Марка Рютте стало прощупывание почвы на предмет того, сможет ли президент Турции примирить с союзниками обиженного на Европу президента США Дональда Трампа.

Глава НАТО Марк Рютте (слева) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Murat Kula / Turkish Presidential Press Office / Handout / Reuters

Первой частью программы Марка Рютте в Анкаре, еще до официальных переговоров с турецкими официальными лицами, стало знакомство с работой флагманов турецкой оборонной промышленности — государственной аэрокосмической компании TUSAS и ведущей турецкой оборонной корпорации ASELSAN, которые производят все — от начинки для беспилотников до космических систем. Увиденное глава альянса назвал «революцией в оборонной промышленности», отметив, что Североатлантическому альянсу «есть чему поучиться».

За последние годы ОПК стал флагманом технологического развития республики. Турция смогла добиться высокой степени локализации (до 80% в ряде сегментов) и активно продвигает свои разработки — от БПЛА до систем ПВО — на мировой рынок. Интерес Рютте очевиден: из-за украинского конфликта и войны на Ближнем Востоке в альянсе решили пересмотреть всю цепочку поставок. И Анкара, обычно игравшая роль младшего партнера, теперь может занять ключевые позиции.

Вместе с тем Турцию, не входящую в Евросоюз страну НАТО, не допускают в оборонные инициативы ЕС, в частности, в программу SAFE (Security Action for Europe). И на встрече с Рютте президент республики Реджеп Тайип Эрдоган был предельно откровенен.

«Исключение не входящих в ЕС союзников из оборонных инициатив не служит общей цели,— предупредил турецкий лидер.— Мы ждем большей ответственности от европейского крыла и устранения этих барьеров». Позднее глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер также подчеркнул, что альтернативные проекты «бьют по единству альянса».

Этот вопрос наверняка будет поднят и на саммите Североатлантического альянса в Анкаре 7–8 июля, которые турецкие власти загодя назвали «исторически важной встречей». Прежде всего потому, что перед НАТО сейчас стоит задача по предотвращению трансатлантического разлома.

Важную роль в этом может сыграть появление на форуме американского лидера Дональда Трампа. Рютте возлагает надежды на то, что Анкаре удастся примирить Трампа с европейцами. Шанс на это есть, и он кроется в «личной химии» между президентами США и Турции, дал понять министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Глава Белого дома не раз называл турецкого коллегу «близким и уважаемым другом» и «великим лидером», Эрдоган отвечал взаимностью. Пока, впрочем, в Вашингтоне не подтвердили и не опровергли участие американского лидера в июльской встрече.

Сам генсек НАТО не смог существенно сгладить трения между Штатами и европейскими союзниками по НАТО. Его недавняя встреча с президентом США, по определению ряда СМИ, «превратилась в поток оскорблений» со стороны хозяина Белого дома. Трамп снова раскритиковал европейских союзников по альянсу за отказ поддержать американскую военную кампанию против Ирана, назвав НАТО «бумажным тигром» и публично допустив возможность выхода Вашингтона из альянса.

Раздражение американского лидера вызывает и то, как союзники выполняют свои финансовые обязательства перед Североатлантическим блоком.

В частности, нежелание европейцев платить за собственную безопасность. Эта тема также поднималась во время визита Марка Рютте в Анкару. На прошлогоднем саммите в Гааге страны договорились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. В 2024-м совокупные расходы стран—членов альянса на оборону составили 55% мировых военных трат — $1,506 трлн.

Сама Турция заняла 17-е место среди стран с крупнейшими военными расходами в мире. За последние десять лет военные траты страны выросли более чем вдвое, увеличившись с 2015 года на 110%. При этом сейчас республика тратит 2,33% ВВП на оборону, что в целом соответствует показателям НАТО.

В руководстве альянса надеются, что в июле под председательством Турции страны НАТО как раз согласуют конкретные шаги по наращиванию оборонного потенциала, а также «примут важные решения относительно дальнейшей поддержки Украины».

Тем временем внутри альянса, как пишет The Wall Street Journal, Британия, Канада и ведущие страны ЕС впервые всерьез обсуждают контуры «европейской НАТО» — структуры, где привычные функции США в логистике и разведке могут взять на себя европейцы. Президент Финляндии Александр Стубб уже охарактеризовал это как «страховку от непредсказуемости Трампа».

Заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор кафедры международных отношений и внешней политики МГЛУ Владимир Аватков в разговоре с “Ъ” отметил, что «Турцию разными способами стремятся интегрировать в новые альянсы Европы против России».

«Для этого используют то кнут, то пряник. При этом речь идет не о формальном вступлении в новые блоки, а о постепенной интеграции в общее идейное и практическое поле. Например, Анкару хотят встроить в обновленную стратегию НАТО, где она станет ключевым плацдармом на южном и черноморском направлениях»,— рассказал тюрколог.

По его мнению, у внешних игроков действительно есть за какие «ниточки дергать». «Причем даже в самом успешном технологическом кейсе. За внешними успехами турецкого ОПК скрывается важная особенность: значительная часть критически важных компонентов, технологий и производственных цепочек по-прежнему зависит от зарубежных поставщиков. Это формирует эффект "частичной автономии", когда стратегическая независимость сочетается с уязвимостью в ключевых точках»,— считает политолог.

Несмотря на это, в Турции не упустили случая подчеркнуть Рютте свою значимость: пока на севере альянс лихорадит от политических дрязг, на южном направлении стало по-настоящему горячо. Прикрывать тылы альянса пришлось Анкаре. Недавние залпы иранских баллистических ракет, часть из которых была перехвачена прямо над турецкой территорией, стали доказательством уязвимости региона.

В связи с этим турецкое Минобороны форсирует создание новой многонациональной штаб-квартиры НАТО в Адане. Это не просто расширение инфраструктуры, а четкий сигнал: Анкара намерена стать незаменимым форпостом в диалоге со странами Персидского залива.

Ксения Жарова