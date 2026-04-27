Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Акции «Новабев групп» отреагировали снижением на рекомендацию по дивидендам

Акции «Новабев групп» после рекомендации совета директоров по дивидендам за 2025 год падали более чем на 3%. По состоянию на 19:53 на торгах Мосбиржи котировки компании снижаются на 2,92% — до 378,4 руб. за акцию.

Рекомендованный размер выплаты — 10 руб. на бумагу. Всего на эти цели планируется направить 0,9 млрд руб. В случае утверждения финальных дивидендов их общая сумма составит 30 руб. на акцию, а всего — 2,75 млрд руб., или 53% чистой прибыли «Новабев групп» по МСФО за 2025 год. Из отчетности следует, что по итогам прошлого года компания получила 5,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, увеличив показатель на 13% г/г.

«Новабев групп» (ранее Beluga Group) — производитель крепкого алкоголя и дистрибьютор вин в России. Собственные бренды включают премиальную водку Beluga, марки «Беленькая», «Архангельская», «Белая Сова», Orthodox, джин Green Baboon, биттеры Hunting, коньяки «Золотой Резерв», «Бастион» и виски Fox & Dogs.

