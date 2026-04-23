«Новабев групп» за год увеличила выручку на 10%

По итогам 2025 года выручка алкогольного производителя «Новабев групп» составила 149,3 млрд руб. Это на 10% больше показателя 2024 года, следует из отчетности.

За прошедший год валовая прибыль компании увеличилась на 11%, до 53,7 млрд руб., чистая прибыль — на 13%, до 5,2 млрд руб. EBITDA выросла на 14%, до 21,2 млрд руб. Рост выручки, валовой прибыли и EBITDA в компании объяснили наращиванием продаж брендов из сегментов премиум и выше. Также улучшению показателей способствовала переориентация на более ликвидные марки и выход магазинов сети «ВинЛаб» «на этап зрелости».

Общие отгрузки компании снизились на 2%, до 15,8 млн декалитров. Наибольшую динамику показали премиальные бренды водки Orthodox (рост на 53%) и «Белая Сова» (+19%), виски Troublemaker (+43%), джин Green Baboon (+21%), игристое вино VOGUE (+12%). Положительная динамика отмечена у самых объемных марок по продажам — водок «Архангельская» (+5%) и «Беленькая» (+3%).

«Новабев групп» — крупнейшая российская алкогольная компания. Производственные активы составляют пять ликеро-водочных заводов. К основным брендам относятся: водка Beluga, «Беленькая», «Архангельская», «Белая Сова», Orthodox, Parka, бренди «Золотой Резерв» и «Бастион», джин Green Baboon, виски Fox & Dogs и ром Devil’s Island.