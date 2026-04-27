Совет директоров «Новабев групп» рекомендовал дивиденды по 10 руб. на акцию

Совет директоров «Новабев групп» рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года в 10 руб. за акцию, сообщает компания. Размер выплаты может составить 0,9 млрд руб. (без учета дивидендов на казначейские акции). Дату, на которую определят лиц, имеющие право на получение дивидендов, утвредят на заседании совета директоров перед годовым собранием акционеров.

«В случае утверждения общим собранием акционеров финальных дивидендов общая выплата за год, включая промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия, составит 30 руб. на одну акцию до налога, всего — 2,75 млрд руб., или 53% чистой прибыли "Новабев Групп" по МСФО за 2025 год», — говорится в сообщении.

Дивиденды за первое полугодие 2025 года составили 20 руб. на акцию. За первое полугодие 2024 года компания выплатила 12,5 руб. на акцию, общая сумма составила 1,58 млрд руб., без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям. Финальные дивиденды составили 25 руб. на акцию.

«Новабев групп» (ранее Beluga Group) — производитель крепкого алкоголя и дистрибьютор вин в РФ. Собственные бренды включают премиальную водку Beluga, марки «Беленькая», «Архангельская», «Белая Сова», Orthodox, джин Green Baboon, биттеры Hunting, коньяки «Золотой Резерв», «Бастион» и виски Fox & Dogs.