В Самарской области из-за урагана погибли три человека

Число погибших из-за урагана в Самарской области увеличилось до трех человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве.

«К сожалению, есть погибшие. Это ребенок и взрослый мужчина в Самаре, еще один мужчина погиб в Борском районе»,— рассказал самарский губернатор. Он пообещал поддержать семьи погибших. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Следственные органы расследуют обстоятельства произошедшего, уточнил губернатор.

Сегодня в Самарской области из-за ураганного ветра объявили оранжевый уровень опасности. Порывы ветра достигают 27 м/с. Повреждены кровли зданий, линии электропередачи, остановки транспорта, автомобили и деревья.

В Куйбышевском районе Самары дерево рухнуло на двух детей. Один ребенок погиб, второй пострадал и был госпитализирован. Вячеслав Федорищев пообещал, что семья погибшей девочки получит материальную помощь. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.