Имущество донской племагрофирмы продают на торгах за 2,4 млрд рублей

Имущество ООО «Племагрофирма «Андреевская», зарегистрированного в Дубовском районе Ростовской области, продают на торгах за 2,4 млрд руб. В отношении предприятия, специализирующегося на аренде сельскохозяйственной техники введено конкурсное производство. Соответствующая информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Имущественный комплекс ООО «Племагрофирма Андреевская» включает в себя земельные участки и права аренды 1,4 тыс. земельных участков, 425 зданий, сооружений и насаждений, а также 2,6 тыс. единиц автомобилей и спецтехники. Часть имущества находится в залоге у ООО «Ставропольский бройлер», другая часть от обременений свободна.

Заявки на участие в торгах принимаются с понедельника, 27 апреля до 3 июня. Торги запланированы на 8 июня. Подробнее об обстоятельствах дела — в материале «Кредиторы выстроились в очередь».

