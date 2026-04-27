Путин встретился с Бегловым в Санкт-Петербурге

Президент Владимир Путин начал встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, передает ТАСС. Это заключительный этап поездки главы государства в город.

Предыдущая встреча президента и петербургского губернатора прошла 26 января в Малом выставочном зале Эрмитажа. Тогда Александр Беглов рассказал Владимиру Путину о реализации транспортных проектов в Санкт-Петербурге.

Сегодня президент выступил на Совете законодателей, приуроченном ко Дню российского парламентаризма. На нем Владимир Путин призвал парламентариев не зацикливаться на запретах и напомнил депутатам и сенаторам о сути власти цитатой Александра Солженицына. Господин Путин также встретился с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.