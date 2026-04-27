Глава Череповца опроверг данные о загрязнении после утечки серной кислоты из-за БПЛА

Глава Череповца Андрей Накрошаев заявил, что сообщения о загрязнении воздуха, воды и почвы в городе после удара БПЛА в ночь на 26 апреля не соответствуют действительности. Видеообращение чиновник опубликовал в Telegram.

«По информации территориального отдела управления Роспотребнадзора по Вологодской области, в городе Череповце в период с 25 по 27 апреля превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано»,— отметил господин Накрошаев. По его словам, постоянный мониторинг также ведет городское гидрометеорологическое бюро на шести постах наблюдения.

Как заявил глава города, эту информацию подтвердил директор центра по защите населения и территории по ЧС Владимир Менников. Ситуация находится на личном контроле губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, добавил Андрей Накрошаев.

Ночью 26 апреля силы ПВО сбили 14 беспилотников в небе над Череповецкой индустриальной зоной. При атаке поврежден трубопровод с серной кислотой на территории азотного комплекса «Аммиак-3». Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщал, что возгорания не произошло, а утечку быстро ликвидировали. По его словам, при ЧП пострадали десять человек.

