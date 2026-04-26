БПЛА нашел кислоту

После налета БПЛА на Вологодскую область стало известно о повреждении трубопровода с серной кислотой на территории местного азотного комплекса «Аммиак-3». Как сообщил губернатор области Георгий Филимонов, возгорания не произошло, а утечку быстро ликвидировали. По его данным, в результате происшествия пострадали десять человек.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предупреждение о беспилотной опасности жители Вологодской области получили накануне вечером, 25 апреля. В 7:40 в воскресенье, 26 апреля, глава региона Георгий Филимонов написал в своих соцсетях, что силами Министерства обороны РФ над Вологодской областью отражено не менее трех волн налетов беспилотников: была атакована производственная площадка фосфорного комплекса и пробит трубопровод серной кислоты, но возгорания не произошло, а утечку быстро ликвидировали. Также осколки БПЛА незначительно повредили производственные здания и световую опору. По информации губернатора, в районе Череповецкой индустриальной зоны сбили 14 боевых дронов ВСУ. Власти ввели временные ограничения работы аэропорта Череповца. Примерно к часу дня в воскресенье они уже были сняты.

Первоначально поступили данные о пяти госпитализированных в вологодскую областную больницу №3 (бывшую МСЧ «Северсталь»), один из пострадавших поступил в реанимацию в тяжелом состоянии. Однако позже количество пострадавших увеличилось до десяти человек.

«На текущую минуту 10 пострадавших. Вызов (медиков.— “Ъ”) домой (ожоги)»,— написал губернатор в 13.42 по Москве в своем Telegram-канале. К вечеру стало известно, что в больницы доставлены шестеро пострадавших.

Руководитель областного минздрава Игорь Петчин рассказал, что к месту падения обломков прибыли восемь машин скорой помощи. Один пациент с осколочными ранениями был срочно прооперирован. «Дополнительно развернуты силы и средства медицинской организации. Медпомощь пациентам оказывается в полном объеме»,— подчеркнул он.

Поврежденная магистраль находится на территории «Аммиак-3» — азотного комплекса АО «Апатит» (входит в группу «Фосагро»), где производятся аммиак и азотные удобрения, а также другие компоненты, которые могут использоваться в том числе в качестве сырья для боеприпасов. По официальным сведениям, замеры показали, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ на месте аварии в воздухе нет.

«Все службы города перевели на усиленный режим работы для ликвидации последствий атаки»,— сообщил мэр Череповца Андрей Накрошаев, призвав жителей ориентироваться на официальные источники информации и сохранять спокойствие.

До этого Череповец также подвергся атаке 13 апреля. Тогда Георгий Филимонов заявил, что на подлете к промплощадке было сбито 13 БПЛА, а мэр города на следующий день опубликовал памятку для жителей о действиях при выбросе аммиака. Позже два местных жителя, разместившие видео с последствиями налета, были задержаны. Они записали обращение и извинились перед горожанами.

В ночь с 25 на 26 апреля, согласно сообщению Минобороны, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской (там пострадали четыре человека, в том числе двое детей), Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областями. Большие группы БПЛА фиксировали также в Московском регионе, в Крыму (несколько раненых, в Севастополе погиб мужчина, находившийся в машине во время удара) и над акваторией Черного моря. В Луганской народной республике убито трое местных жителей, еще пять получили ранения. Ближе к утру над Россией было ликвидировано еще около 50 беспилотников. Следственный комитет России проводит расследование этих фактов.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург