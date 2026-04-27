Патрушев заявил о формировании «очагов напряженности» у Суэцкого канала
На морских подступах к Суэцкому каналу формируются «очаги напряженности». Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает «РИА Новости».
В пример Николай Патрушев привел атаку на российский газовоз «Арктик Метагаз», которая произошла 3 марта вблизи территориальных вод Мальты в Средиземном море. По его словам, Россия готова совместно с Египтом принимать меры для устранения террористических угроз на море.
В российском Минтрансе говорили, что «Арктик Метагаз», следовавший из порта Мурманск, атаковали безэкипажные катера вооруженных сил Украины, запущенные с побережья Ливии. На борту газовоза находились 30 человек, все они — россияне. Экипаж удалось спасти благодаря действиям спасательных служб России и Мальты.