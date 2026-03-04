Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

Российский газовоз «Арктик Метагаз» 3 марта подвергся атаке вблизи территориальных вод Мальты в Средиземном море. Как сообщил днем позже Минтранс России, танкер, следовавший из порта Мурманск, атаковали безэкипажные катера ВСУ, запущенные с берегов Ливии.

Фото: @MarineTraffic Фото: @MarineTraffic

После атаки судно загорелось, писало агентство Reuters. На тот момент «Арктик Метагаз» более суток не сообщал о своем местоположении, следует из данных Marine Traffic.

На борту находилось 30 человек, все они российские граждане. Их обнаружили в спасательной шлюпке в поисково-спасательной зоне Ливии, сообщили вооруженные силы Мальты. Экипаж удалось спасти «благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб», уточнил Минтранс РФ.

Ведомство назвало произошедшее актом международного терроризма и морского пиратства, а также грубейшим нарушением международного права. Минтранс подчеркнул, что судно следовало с грузом, «оформленным по всем международным правилам».

Газовоз был построен в 2003 году в Южной Корее и принадлежал норвежской компании Bergesen. После перехода под российский флаг в 2025 году он получил название «Арктик Метагаз». Судно находится под санкциями США, Великобритании и Евросоюза.