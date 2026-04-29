Ярославль ждет Руслана Голубицкого в июне

24 апреля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Саха» мы рассказали историю 17-летнего Руслана Голубицкого из якутского города Нерюнгри («Точка опоры», Алексей Каменский). У подростка врожденная деформация левой голени, укорочение левой стопы. Руслан уже перенес ряд операций на голени, теперь ему требуется этапная хирургическая реконструкция заднего и среднего отделов левой стопы и выправление левой голени с использованием металлоконструкций. Операция позволит нормализовать положение стопы и голеностопного сустава, в результате подросток сможет нормально ходить. Рады сообщить: вся необходимая сумма (706 879 руб.) собрана. Родители Руслана благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Фото: Вячеслав Лю-фа, Коммерсантъ Руслан Голубицкий

Всего с 24 апреля 9178 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Саха», «Чувашия», «Нижний Новгород», «Ставрополье», «Тула» и еще 116 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 11 компаний исчерпывающе помогли 61 ребенку, собрано 27 185 793 руб.