На FIFPro есть contra

В мировом футболе созрел новый острый конфликт. Он связан с лидерством в вопросе защиты прав и интересов игроков, которое ранее безоговорочно принадлежало Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro). Теперь на него фактически посягнула новая организация — Международная ассоциация футболистов (AIF) во главе с руководителем испанского профильного профсоюза Давидом Агансо. Она очень похожа на карманную структуру Международной федерации футбола (FIFA), призванную стать альтернативой уже некоторое время находящейся в состоянии войны с FIFA и обвиняющей ее в монополизации власти и автократии FIFPro.

Фото: Isabel Infantes / Reuters Международная ассоциация футболистов, которую возглавил Давид Агансо, очень похожа на карманную структуру FIFA

Фото: Isabel Infantes / Reuters

В минувший уикенд Международная ассоциация профессиональных футболистов опубликовала заявление, в котором разъясняет свою позицию относительно событий, которые произошли несколько дней назад в Мадриде. FIFPro сразу называет их «спекулятивной попыткой» «действующего президента» испанского футбольного профсоюза «укрепить свое положение». На самом деле речь, кажется, идет об очередном остром конфликте, созревшем в мировом футболе.

Под президентом испанского футбольного профсоюза имеется в виду глава Ассоциации футболистов Испании, бывший форвард мадридского «Реала» Давид Агансо. Именно он стал главой новой организации, о создании которой было объявлено в конце прошлой недели в Мадриде.

Новую организацию назвали Международной ассоциацией футболистов, а господин Агансо на ее презентации четко дал понять, что она претендует на лидерство в вопросе защиты прав и интересов игроков и при этом готова обеспечить для них «прямой доступ» к структурам, управляющим видом.

Давид Агансо охарактеризовал этот поход как «новую модель», подчеркнув, что AIF «находится в контакте» с «25–30» национальными профсоюзами и уже «представляет» 30 тыс. спортсменов.

Его тезисы невозможно было интерпретировать иначе, нежели как попытку лишить статуса ту организацию, которой профсоюзное лидерство до сих пор безоговорочно принадлежало, то есть созданную еще в 1960-е годы FIFPro. А еще случившееся очень походило на создание «карманной» альтернативы «классическому» профсоюзу, в которой должна быть заинтересована прежде всего Международная федерация футбола.

The New York Times и другие издания, освещавшие мадридский демарш, конечно, напомнили о том, что FIFA и FIFPro, довольно часто спорившие друг с другом, в последние пару лет находятся в состоянии острейшего конфликта.

Прежде всего он связан с претензиями профсоюза, недовольного «монополизацией» федерацией власти в отрасли, выражающейся, в частности, в бесконтрольном уплотнении календаря. В конце 2024 года FIFPro подала жалобу на FIFA в Еврокомиссию, а летом 2025-го, по ходу клубного чемпионата мира в США, превращенного головной структурой из компактного соревнования в турнир-гигант, практически целиком лишающий ведущие клубы летнего отдыха, конфликт достиг апогея.

Президент профсоюза Серджо Макри публично обвинял президента федерации Джанни Инфантино в «автократии». FIFA отвечала на эти обвинения собственными, тоже выдержанными в исключительно жесткой риторике, указывая на дефицит «прозрачности» в деятельности профсоюза и возникшую у него склонность к «шантажу».

Кроме того, невозможно было пройти мимо биографии Давида Агансо. В 2021 году его избрали президентом FIFPro. Однако в 2024-м господин Агансо был вынужден со скандалом покинуть должность, после того как два письма с требованиями о его отставке подписали представители более 50 национальных профсоюзов. Их возмутил тот факт, что Давид Агансо провел встречу с Джанни Инфантино без санкции исполкома FIFPro. А уже после отставки испанца предположения о его слишком тесных связах с господином Инфантино подтвердили приглашения господина Агансо на некие совещания с членами профсоюзных организаций, которые FIFA устроила в Нью-Йорке и Рабате, не проинформировав о них руководителей FIFPro.

Реакция международной федерации на рождение альтернативного всемирного профсоюза оказалась вполне благосклонной. В своем заявлении она отметила, что «в курсе» происшедшего и «остается открытой» для «конструктивного» взаимодействия с любыми структурами, которые «поддерживают основополагающие принципы» футбола.

О том, что у FIFPro прямо противоположное мнение насчет соответствия AIF таким принципам, догадаться было нетрудно. В ее сообщении говорится, что Давид Агансо, формируя свою ассоциацию, работал с «группами», которые «не удовлетворяют базовым стандартам репрезентативности».

Среди них обнаружились те, что «были исключены из состава FIFPro» в связи с различными нарушениями, касающимися «управления». И естественно, международный профсоюз не забыл акцентировать внимание на том, что его членами являются 70 национальных профсоюзов и более 60 тыс. игроков: цифры все же значительно внушительнее, чем объявленные AIF.

Алексей Доспехов