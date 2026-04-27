Словакия пожаловалась в Суд ЕС на запрет импорта российского газа

Словакия подала иск в Суд Евросоюза против решения о постепенном запрете на импорт российского газа в страны сообщества. Документ направили на прошлой неделе, сообщила пресс-служба словацкого Минюста телеканалу TK.

О намерении Словакии обратиться в Суд ЕС по этому вопросу сообщил 26 апреля министр иностранных и европейских дел страны Юрай Бланар. Он отметил, что Словакия выступает против отказа от импорта газа из России из-за ограниченного доступа к альтернативным поставкам топлива.

Запрет на поставки российского сжиженного природного газа в Евросоюз будет введен к 1 января 2027 года, а трубопроводного — к 30 сентября 2027 года. Помимо Словакии, против инициативы выступила Венгрия, которая подала аналогичный иск в Суд ЕС в начале 2026 года.