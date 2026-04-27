Глава МИД Ирана Аракчи допустил переговоры с делегацией США

Иран рассматривает вариант переговоров с делегацией США, заявил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи. По его словам, именно Штаты инициируют встречу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббас Аракчи

Аббас Аракчи

«Тогда зачем он (Трамп.—"Ъ") предложил переговоры? Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели. Вот почему он просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант»,— указал господин Аракчи. Так он ответил на просьбу журналиста Павла Зарубина прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что он победитель.

Первый раунд переговоров представителей США и Ирана состоялся 11 апреля в Исламабаде. Следующая встреча должна была пройти там же на следующей неделе, но несколько раз откладывалась. За это время США начали блокаду иранских портов, а Иран возобновил ограничения в Ормузском проливе. Как узнал Axios, иранская сторона предлагала США поэтапное разрешение конфликта, начав с прекращения боевых действий и открытия морского коридора. После этого, уточняло издание, стороны могли бы вернуться к ядерной программе Ирана.

