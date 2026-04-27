Иран оставляет атом на потом

Руководство Ирана предложило США поэтапную сделку по урегулированию конфликта, который пока находится в режиме прекращения огня. Предполагается, что сначала Вашингтон и Тегеран договорятся о механизме остановки боевых действий «на земле» — в Иране и Ливане. Во вторую очередь будет обсуждаться разблокировка Ормузского пролива. В этом вопросе Тегеран уступать не готов: он продолжает настаивать на введении сбора с торговых судов и новых правилах транзита. Все аспекты своей ядерной программы иранская сторона собирается обсуждать только на финальном этапе переговоров. Неуступчивость проявляет и президент Дональд Трамп, который утверждает, что в результате американской морской блокады нефтяная инфраструктура Ирана придет в негодность из-за переполнения резервуаров и неиспользования нефтепроводов.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи

О сути иранского предложения вечером 26 апреля рассказал со слов источников близкий к Тегерану ливанский телеканал «Аль-Маядин». По их данным, Исламская Республика выступила за поэтапное урегулирование конфликта с США. Согласно этому плану, стороны должны в первую очередь обсудить условия полного прекращения американо-израильской операции, начавшейся 28 февраля и замороженной 8 апреля, а также остановку израильской операции против «Хезболлы» в Ливане. Только после этого Исламская Республика готова перейти «ко второй фазе, где будут обсуждаться вопросы управления Ормузским проливом», отмечают источники «Аль-Маядин».

Все аспекты своей ядерной программы иранская сторона выразила готовность обсуждать только на финальном этапе.

По версии источников Axios, знакомых с ситуацией, иранское предложение, направленное США через ключевого посредника — Пакистан, нацелено прежде всего на урегулирование кризиса вокруг Ормузского пролива и американской блокады. В рамках этой инициативы, обращает внимание Axios, «режим тишины» будет продлен на длительный период, а «ядерные» переговоры начнутся только после открытия Ормуза и снятия блокады.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи довел до сведения посредников, что внутри иранского руководства нет консенсуса по поводу того, как реагировать на требования США по ядерной программе, утверждает Axios. Они сводятся к заморозке обогащения урана в стране минимум на десять лет и вывозу высокообогащенного ядерного материала за пределы Исламской Республики. Споры о том, стоит ли включать проблему атома в переговорный процесс, уже привели к отстранению от переговоров ключевого контактного лица с иранской стороны — председателя парламента Мохаммад-Багера Галибафа, утверждает оппозиционный спутниковый телеканал Iran International.

За день до того, как отправиться 27 апреля в Россию, господин Аракчи посетил важного регионального посредника — Оман. Из переговоров, которые состоялись в Маскате, следует, что Тегеран не отказался от идеи взимать транзитные пошлины с судов, проходящих через Ормуз.

Как заявили источники кувейтского издания «Аль-Джарида», глава МИД Ирана пытался убедить руководство Омана в том, что султанат, расположенный по другую сторону Ормузского пролива, имеет право брать плату с судов и что судоходная артерия могла бы управляться двумя странами совместно. Однако оманские власти отказались от этой идеи и подтвердили свою приверженность международному праву, рассказали источники «Аль-Джарида».

Отдельно господин Аракчи попросил оманскую сторону выступить посредником в урегулировании отношений между Ираном и странами Персидского залива, которые с 28 февраля подверглись массированным иранским обстрелам в отместку за размещение американских военных. «Наши соседи — наш приоритет»,— подчеркнул иранский министр, комментируя в соцсети X итоги поездки в Оман.

Ожидалось, что переговорщики США и Ирана встретятся в Пакистане в конце минувшей недели, однако Тегеран поставил условием прекращение морской блокады, введенной Вашингтоном 13 апреля. После этого Дональд Трамп отменил поездку своих представителей Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Пакистан. «Не вижу смысла отправлять их в 18-часовой рейс в нынешней ситуации. Это слишком долго. Мы можем сделать это по телефону. Иранцы могут позвонить нам, если захотят. Мы не собираемся ехать просто так»,— подчеркнул глава Белого дома.

Снимать блокаду с иранских портов США пока не намерены.

В интервью каналу Fox News, которое вышло в воскресенье, 26 апреля, господин Трамп выразил уверенность, что блокада приведет к тому, что нефтяная инфраструктура Ирана придет в негодность из-за переполнения резервуаров и неиспользования нефтепроводов. «Когда через вашу систему протекает огромное количество нефти, если по какой-либо причине этот трубопровод перекрывается, потому что вы не можете погрузить нефть в хранилища или на суда, происходит взрыв этого трубопровода изнутри,— сказал американский лидер.— Говорят, что у них (иранских властей.— “Ъ”) есть всего около трех дней, прежде чем это произойдет».

Вероятно, речь идет о прогнозах, согласно которым Иран может быть вынужден закрыть свои нефтяные месторождения уже 29 апреля из-за того, что у него закончатся возможности для хранения нефти из-за переполнения резервуаров.

Однако, как замечают опрошенные CNN эксперты, обычная отраслевая практика в таких случаях — это регулирование уровня добычи нефти и замедление работы скважин. Никаких взрывов в подобных обстоятельствах не бывает, подчеркивают аналитики.

Нил Кербелов