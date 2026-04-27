Газификацию подстегнула коррупция

Бывший замдиректора Мособлгаза заочно арестован за взятки

Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест бывшего замглавы «Мособлгаза» Дмитрия Чернова. Его обвиняют в пяти эпизодах получения взяток за ускоренное подключение к газовым коммуникациям предприятий и увеличение объемов потребляемого топлива. В то же время бывшему топ-менеджеру организации Наталье Сенаторовой, давшей против него показания, смягчили меру пресечения, переведя под домашний арест. Благодаря рассказам досудебщицы в СИЗО был заключен один из ее подчиненных, ранее написавший явку с повинной, выяснил “Ъ”.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Ходатайство ГСУ СКР об изменении меры пресечения Наталье Сенаторовой, арестованной в ноябре 2025 года в Москве, рассмотрел Дмитровский горсуд Московской области. Это связано с тем, что на время следствия обвиняемая, ранее занимавшая в «Мособлгазе» должность начальника управления развития газовых сетей, была переведена в ИК №1 в поселке Новое Гришино Дмитровского городского округа Подмосковья, где также содержатся следственно-арестованные.

Свою просьбу следствие мотивировало активной помощью фигурантки в раскрытии и расследовании коррупционных преступлений. Как ранее сообщал “Ъ”, находясь в СИЗО, бывший топ-менеджер «Мособлгаза» дала показания на своего начальника Дмитрия Чернова, до недавнего времени занимавшего должность замгендиректора организации. Уличенная в получении взятки в размере 1 млн руб. за ускоренное рассмотрение чиновниками документов на подключение ТСН «Мышинское» в Ступино к газовым коммуникациям, она признала вину и заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщив о других эпизодах.

При этом фигурантка утверждала, что, передавая начальнику мзду, она оставляла себе лишь 10% от полученных сумм. При вынесении решения об изменении ей меры пресечения помимо сотрудничества со следствием, как удалось узнать “Ъ”, суд также учел наличие у обвиняемой на иждивении 85-летней матери-инвалида, у которой ампутированы обе ноги. Адвокат фигурантки Вадим Шахов от комментариев отказался.

Изначально Наталье Сенаторовой ГСУ СК по Московской области вменяло лишь один эпизод получения взятки (ч. 5 ст. 290 УК). Однако, как позднее сообщили в главке, следствие установило, что с марта 2023 по июль 2025 года начальник управления вместе с подчиненной — ведущим инженером — получили через посредников от представителей коммерческих организаций в общей сложности более десяти взяток на сумму более 9 млн руб. Откаты были «за положительное рассмотрение и выдачу технических условий для подключения к сетям газораспределения, а также увеличение объемов потребляемого газа».

Как удалось узнать “Ъ”, показания госпожи Сенаторовой легли в основу не только дела ее непосредственного начальника, но также и бывшего подчиненного — руководителя направления по заключению договоров с ключевыми клиентами АО «Мособлгаз» Владимира Сушанина, от которого, если верить фигурантке, она трижды получала взятки — два раза по 100 тыс. и один раз 150 тыс. руб.

Господину Сушанину предъявили обвинение в трех эпизодах дачи взяток (ч. 3 ст. 291 УК). При этом, как удалось узнать “Ъ, задержанный сразу написал явку с повинной вначале по одному, а затем по второму эпизоду. При этот сам подследственный настаивал, что себе в карман он ничего не клал, будучи заинтересованным в заключении договоров с крупными клиентами, отчего зависели его зарплата и премии.

Несогласие с третьим эпизодом и неявка на очередной допрос, очевидно, стали основанием для решения Мытищинского горсуда о его аресте. Защищающий фигуранта партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Дмитрий Ульянов отказался прокомментировать “Ъ” дело и позицию своего подзащитного.

Что касается бывшего замдиректора «Мособлгаза» Дмитрия Чернова, то последний находится за границей. По данным “Ъ”, заочное постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по четырем эпизодам получения взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и одному эпизоду особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) на суммы от 100 тыс. до 1 млн руб. было вынесено ГСУ СК по Московской области 18 марта. Он был объявлен в розыск.

Спустя месяц с небольшим следствие вышло в Тверской суд Москвы с ходатайством о заочном аресте обвиняемого, которое было удовлетворено. Это решение позволит на практике запустить процедуру международного розыска фигуранта по линии Интерпола. Пока оно не вступило в силу и, как заявил “Ъ” адвокат Дмитрий Афанасьев, уже обжаловано защитой. Адвокат назвал принятое решение незаконным, отметив, что его клиент уехал за рубеж «задолго до возбуждения уголовного дела и на допрос ни разу не вызывался».

После публикации “Ъ” о коррупции в «Мособлгазе» ГСУ СКР по Московской области сообщило о том, что фигурантами расследования стали уже 15 человек, пятеро из которых действующие и бывшие сотрудники данной организации, а остальные — представители коммерческих структур. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в получении и даче взяток, а также в посредничестве в этом.

Мария Локотецкая

