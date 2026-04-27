Аренда будущего

Дефицит свободных площадей в готовых бизнес-центрах Москвы стимулирует арендаторов выбирать строящиеся объекты. «Газпромбанк Лизинг» ведет переговоры об аренде 3,5 тыс. кв. м в строящемся бизнес-центре Dubinin Sky в районе Павелецкого вокзала. Компания стала заметным игроком на рынке офисов: в прошлом году она приобрела более 50 тыс. кв. м в деловом комплексе в районе Лужников.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Газпромбанк Лизинг» (ГПБЛ) ведет переговоры об аренде 3,5 тыс. кв. м в строящемся бизнес-центре Dubinin Sky в районе Павелецкого вокзала в центре Москвы, рассказали два источника “Ъ” на рынке коммерческой недвижимости. В «Галс Девелопмент» (застройщик проекта) отказались от комментариев, в ГПБЛ не ответили на запрос “Ъ”.

Сейчас офис ГПБЛ находится в бизнес-центре «Омега Плаза» у станции метро «Автозаводская». Поэтому выбор в пользу размещения нового офиса в Dubinin Sky логичен: он расположен в том же направлении, но ближе к центру, поясняет замруководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Артем Соломеннов.

Руководитель департамента офисной недвижимости CMWP Дмитрий Венчковский оценивает стоимость аренды 3,5 тыс. кв. м в 160 млн руб. в год без учета НДС, эксплуатационных и коммунальных расходов. Еще около 150–200 тыс. руб. может обойтись отделка 1 кв. м, считает он. Артем Соломеннов говорит, что арендодатель готов сам выполнить отделку, а базовая ставка аренды составит 65 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Исходя из этого новый офис может обойтись ГПБЛ в 227 млн руб. ежегодно.

«Газпромбанк Лизинг» — заметный участник рынка офисной недвижимости. В прошлом году компания выкупила у ГК «Абсолют» Александра Светакова 57,3 тыс. кв. м в строящемся бизнес-центре в комплексе Luzhniki Collection на Лужнецкой набережной. Тогда в ГПБЛ говорили, что офисные здания рассматриваются компанией как потенциальные объекты для лизинговой сделки с одним из крупных клиентов, название которого не подлежит разглашению.

Площади в Dubinin Sky заняли и другие крупные компании. Ритейлер X5 Group арендовал в бизнес-центре 46 тыс. кв. м, «Деловые решения и технологии» (экс-Deloitte в РФ) — более 5 тыс. кв. м, еще 4,5 тыс. кв. м — Pridex под запуск сервисного офиса сети Multispace.

Доля свободных площадей на рынке офисов в Москве составляет 6%, что свидетельствует о дефиците качественных офисных площадей, говорит замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов. В связи с этим компании выбирают строящиеся объекты. Но в основном девелоперы сфокусированы на продажах офисов. По данным NF Group, до 2030 года лишь 11% будущего предложения офисных площадей в Москве будет реализовано в аренду.

По прогнозам CMWP, по итогам 2026 года объем сделок в сегменте может снизиться на 13% год к году, до 1,3 млн кв. м. Показатель сокращается уже с начала этого года: за январь—март было продано и сдано в аренду 180 тыс. кв. м офисной недвижимости, на 42% меньше год к году, подсчитали в консалтинговой компании IBC Real Estate. Сейчас многие компании в условиях труднодоступного заемного финансирования предпочитают не спешить с выбором офиса, подбирая наиболее бюджетные варианты.

Дарья Андрианова