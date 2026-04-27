Российская интрига Майами

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов

Приглашение лидеров России и Китая на саммит G20 в Майами — очень важный шаг, укладывающийся в общую логику внешней политики США при президенте Трампе.

Во-первых, Дональд Трамп еще раз подтвердил свою линию на то, что с соперниками и противниками необходимо вести диалог. Для действующего президента США диалог является средством управления отношениями, предотвращения эскалации и продвижения собственных интересов, а не способом поощрения контрагента за «хорошее поведение», как к диалогу с Россией подходили при Джо Байдене и по-прежнему подходят в Европе.

Во-вторых, это приглашение подтверждает намерение администрации Трампа в той или иной степени (на деле — в той, как это интересно самим США и американскому бизнесу) нормализовать отношения с Россией после окончания украинского конфликта. В Белом доме не скрывают, что подобная частичная нормализация (речь прежде всего идет об избирательном экономическом сотрудничестве) будет выгодна США экономически и, как там надеются, позволит несколько ослабить российско-китайскую связку путем создания альтернатив для России.

Ослабление российско-китайского партнерства остается стратегическим приоритетом США, даже несмотря на то что некоторые их тактические шаги дают обратный эффект.

Другое дело, что, настаивая на возможности реализации такого избирательного сотрудничества только после окончания военной операции на Украине, Вашингтон пытается добиться от Москвы дополнительных уступок по вопросам украинского урегулирования.

В-третьих, приглашение Владимира Путина на саммит «двадцати» усиливает раскол как между США и Европой, так и между самими европейскими странами. Большинство руководителей европейских стран и особенно институтов ЕС по-прежнему привержены глупому и контрпродуктивному для самого ЕС курсу на международную изоляцию России и ее президента, даже несмотря на то что они смотрятся все более нелепо и глупо в глазах мирового большинства. Ведь если до второго президентского срока Трампа такого курса придерживался Запад в целом, то сегодня Евросоюз (плюс Британия и Канада) остался в одиночестве и тем самым, по сути, изолирует сам себя.

В этой связи приглашение Владимира Путина на саммит в Майами представляется для европейцев «вторым Анкориджем», когда Дональд Трамп тоже пригласил российского президента на американскую землю, провел с ним саммит с торжественным антуражем и тем самым разрушил прежнюю западную атлантическую линию на изоляцию России и унизил Европу.

Более того, в глазах европейской «партии войны» приглашение российского президента на саммит G20 даже хуже, чем двусторонний российско-американский саммит в Анкоридже: оно несовместимо с ее собственной политикой по продолжению бойкота России. Если Москва (хочется на это надеяться) продлит интригу с визитом Владимира Путина в Майами подольше, европейцам придется решать, что делать: отказываться от политики бойкота России или от участия в саммите Трампа.

Однако последнее будет чревато дальнейшим обострением трансатлантических отношений.

Сложившаяся ситуация еще больше обостряет спор между самими европейскими странами о том, восстанавливать ли с Россией прямой диалог или нет. Этот спор возник к концу прошлого года на фоне восстановления российско-американского диалога и очевидной неспособности европейской «партии войны» нанести «стратегическое поражение» России.

Более того, над европейским бойкотом Москвы стали все более откровенно смеяться во всем мире.

Зримый раскол произошел на декабрьском саммите ЕС, когда к группе сторонников восстановления прямого диалога с Россией (которая до этого включала не прерывавших этот диалог Венгрию и Словакию) присоединились Франция, Италия и Бельгия.

Подчеркнем: эти страны стали выступать только за прямой диалог, но не за смягчение европейской политики в том, что касается санкций или условий украинского урегулирования.

Президент Франции Эмманюэль Макрон даже направил в Москву своего внешнеполитического советника Эмманюэля Бонна. Однако Германия, руководители институтов ЕС, а также Британия и Канада эту позицию раскритиковали и заявили о необходимости и далее придерживаться политики бойкота России.

Теперь этот спор неизбежно разгорится с новой силой.

Более того, сторонники восстановления диалога с Россией могут использовать факт приглашения России на саммит G20 и тот непростой выбор, который это приглашение перед ними ставит, как еще аргумент в пользу того, что политика бойкота себя исчерпала.

О том, что споры будут жаркие и пока не ясно, какая из «партий» в Европе одержит верх, свидетельствует весьма противоречивое заявление премьера Италии Джорджи Мелони, которая, с одной стороны, не выразила восторга от решения пригласить Владимира Путина в Майами, но, с другой стороны, выступила за целесообразность диалога с ним, подчеркнув, правда, что это Путин якобы должен совершить первый шаг.

Европа, вне всякого сомнения, остается на сегодняшний день злейшим и самым враждебным после киевского режима противником России, который не только ведет против нас «гибридную войну», используя Украину как прокси, но все больше втягивается в войну непосредственную и горячую.

Пример — массовое производство дронов для ударов по российскому тылу и фронту, большей частью совместное с Украиной. Угроза прямой войны между Россией и Европой растет. Но, возможно, приглашение Владимира Путина на саммит «двадцатки» в Майами станет тем триггером, который заставит Европу отказаться от страусиной политики изоляции России и выстроить с Москвой прямой диалог. А это, в свою очередь, может позволить создать механизмы, снижающие риск такой войны.

Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, старший преподаватель департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике