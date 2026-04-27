Суд в Москве назначил Pinterest и Twitch штрафы по 3,5 млн рублей
Таганский районный суд Москвы назначил Pinterest и Twitch Interactive штрафы по 3,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Обе компании суд признал виновными в повторном нарушении закона об ограничении доступа к информации и обязанностей по мониторингу (ч. 3 ст. 13.50 КоАП).
Российские суды неоднократно назначали указанным компаниям административные наказания. В частности, в июле 2025 года Таганский суд оштрафовал Twitch, Pinterest, TikTok, Google LLC и Wikimedia Foundation на общую сумму 28,3 млн руб. Первые три сервиса российский суд признал виновными по ч. 3 ст. 13.50 КоАП, Wikimedia и Google были оштрафованы за неудаление запрещенной информации.