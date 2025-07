Суд Москвы оштрафовал Google, Twitch, TikTok и другие сервисы на 28,3 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компании Twitch Interactive, Pinterest Inc., Tik Tok Pte. Ltd, Google LLC и Wikimedia Foundation, Inc. в общей сумме на 28,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

Сервисы Twitch, Pinterest и TikTok были признаны виновными по ч. 3 ст. 13.50 КоАП за нарушение требований по удалению запрещенного контента и взаимодействие с Роскомнадзором. Каждая компания оштрафована на 7 млн руб.

Компания Wikimedia оштрафована на 3,5 млн рублей по ч. 2 ст. 13.41 КоАП за неудаление запрещенной информации или интернет-страницы. По этой же статье выплатить штраф в 3,8 млн руб. обязали компанию Google.