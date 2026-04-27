Чайка поблагодарил Путина за назначение главой Россотрудничества

Игорь Чайка поблагодарил за доверие президента Владимира Путина, который назначил его на пост главы Россотрудничества. Комментарий опубликован в Telegram-канале федерального агентства.

«Перед Россотрудничеством стоит широкий круг задач. Необходимо систематизировать накопленный опыт, повысить эффективность действующих программ, объединить усилия государственных, общественных и экспертных структур, работающих на внешнем гуманитарном направлении»,— заявил Игорь Чайка. Приоритет — «выстраивание понятной, управляемой и ориентированной на результат модели работы», добавил он.

Сегодня президент России подписал указ об увольнении Евгения Примакова с поста главы Россотрудничества, а другим указом назначил на эту должность Игоря Чайку, который был заместителем руководителя агентства с 10 марта 2025 года. Игорь Чайка — младший сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки, занимающего сейчас пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.