Путин назначил Игоря Чайку главой Россотрудничества вместо Примакова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Евгения Примакова с поста главы Россотрудничества. Другим указом глава государства назначил на эту должность Игоря Чайку.

49-летний Евгений Примаков возглавлял Россотрудничество с 25 июня 2020 года. За время его работы активно развивалась программа «Русских домов» — было подписано 26 соглашений, из которых 14 приходились на страны Африки.

Игорю Чайке 37 лет. С 10 марта 2025 года он работал заместителем руководителя Россотрудничества. На этой должности курировал гуманитарные и образовательные проекты. Игорь Чайка — младший сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки (сейчас полпред президента по СКФО).