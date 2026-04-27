Путин назначил Игоря Чайку главой Россотрудничества вместо Примакова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Евгения Примакова с поста главы Россотрудничества. Другим указом глава государства назначил на эту должность Игоря Чайку.
49-летний Евгений Примаков возглавлял Россотрудничество с 25 июня 2020 года. За время его работы активно развивалась программа «Русских домов» — было подписано 26 соглашений, из которых 14 приходились на страны Африки.
Игорю Чайке 37 лет. С 10 марта 2025 года он работал заместителем руководителя Россотрудничества. На этой должности курировал гуманитарные и образовательные проекты. Игорь Чайка — младший сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки (сейчас полпред президента по СКФО).