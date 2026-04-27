В Самаре шторм сносит крыши с домов и фуры с трассы

Ураганный ветер привел к ряду происшествий в Самаре и Самарской области в понедельник, 27 апреля. На улице Вольской и на проспекте Карла Маркса сорвало крыши жилых многоэтажных домов. А на трассе М-5 ветром сдуло ГАЗель: автомобиль опрокинулся в кювет. Об этом сообщают очевидцы.

Кроме того, на Московском шоссе сорвало ветром ветку дерева, которая пробила лобовое стекло иномарки, припаркованной у ресторана «Максимилианс». Также на улице Солнечной опрокинулся рекламный баннер.

Оперативные службы устраняют последствия происшествий. О пострадавших не сообщается.

В понедельник в Куйбышевском районе Самары дерево рухнуло на двух девочек. Один ребенок погиб, второго госпитализировали с травмами. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

В понедельник синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра в Самарской области. До вторника включительно в регионе ожидаются порывы до 25 – 28 м/c.

Георгий Портнов