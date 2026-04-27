Экс-глава Россотрудничества Примаков обрадовался назначению Чайки

Уволенный сегодня президентским указом экс-руководитель Россотрудничества Евгений Примаков рад назначению на его место Игоря Чайки, проработавшего год у него заместителем. Об этом бывший чиновник написал в Telegram-канале.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мой преемник Игорь Чайка – человек, которому я целиком доверяю,— написал господин Примаков.— Я рад выбору президента». Он также отметил, что не в его правилах «лезть советами», когда он «покинул здание», но все равно пообещал новому главе Россотрудничества помощь, если таковая ему понадобится.

В своем посте Евгений Примаков перечислил свершения на посту главы Россотрудничества и поблагодарил президента Владимира Путина за оказанное доверие. «Не буду объяснять, насколько важна для России гуманитарная работа: времена сейчас такие, что есть искушение сказать самим себе, что пушки решают все,— заключил господин Примаков.— Но гуманитарная политика существует ровно для того, чтобы пушкам не приходилось что-то решать».

Россотрудничество — федеральный орган исполнительной власти, занимающийся распространением гуманитарного влияния России в мире и развитием международных отношений. В прошлом году, когда в стране отмечали 100-летие «народной дипломатии», представители власти называли Россотрудничество сегодняшним продолжением этого советского института.

Степан Мельчаков