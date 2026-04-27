Шарль Леклер стал послом L’Oreal Paris

Пилот Формулы-1 Шарль Леклер стал лицом линейки L’Oreal Paris Men Expert и средств по уходу за волосами и укладке L’Orеal Paris . Леклер родился и вырос в Монте-Карло. Он начал заниматься картингом в 7 лет, а затем выиграл юниорский Кубок мира в 2011 году. Его дебют в Формуле-1 состоялся в 2018 году. В следующем году Леклер подписал контракт со Scuderia Ferrari. Шарль Леклер присоединился к звездной команде амбассадоров, в число которых входят Симона Эшли, Алия Бхатт, Джейн Фонда, Элль Фаннинг, Кендалл Дженнер и Ева Лонгория. В июне Леклер примет участие в рекламной кампании линии L’Oreal Men Expert Hydra Energetic.

Фото: Clive Rose / Getty Images Шарль Леклер

