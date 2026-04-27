Sun Pharmaceutical купит Organon за $11,75 млрд

Одна из крупнейших фармацевтических компаний Индии Sun Pharmaceutical Industries приобретет американскую Organon. Sun Pharma готова заплатить $14 за каждую акцию Organon наличными, следует из совместного заявления компаний. Сумма сделки составит $11,75 млрд.

Sun Pharma, рыночная капитализация которой составляет около $45 млрд, специализируется на производстве дженериков. Компания Organon владеет портфелем из более чем 70 продуктов в области женского здоровья и общей медицины, включая биоаналоги, которые продаются в 140 странах. Выручка компании с капитализацией в $2,93 млрд в 2025 году составила $6,2 млрд.

Сделка, которая станет одной из крупнейших в истории фармацевтической отрасли, позволит индийскому производителю войти в тройку ведущих мировых игроков в сфере женского здоровья. Кроме того, Sun Pharma, по собственным оценкам, станет одним из семи крупнейших игроков на мировом рынке биоаналогов.

Для закрытия сделки, которая уже одобрена советами директоров обеих компаний, потребуется также одобрение регулирующих органов и акционеров Organon.

