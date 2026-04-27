В Самаре суд продлил арест обвиняемой в убийстве экс-мэра

Самарский областной суд по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Ее арест продлен на 24 дня — до 26 мая 2026 года включительно. Решение принято по ходатайству следствия в понедельник, 27 апреля.

Екатерина Тархова останется под стражей до конца мая

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Екатерина Тархова останется под стражей до конца мая

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Екатерине Тарховой предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ, включая убийство двух лиц с особой жестокостью (п. «а», «в», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105), семь краж (ч. 1 и п. «в» ч. 2 ст. 158), покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159), два эпизода мошенничества (ч. 3 ст. 159), надругательство над телами умерших (п. «а» ч. 2 ст. 244), а также два эпизода подделки документов (п. «а», «б» ч. 4 ст. 327).

Виктор и Наталья Тарховы перестали выходить на связь в конце 2024 года. После обращения их знакомого в полицию в феврале 2025 года было возбуждено уголовное дело об убийстве. В совершении преступления заподозрили внучку погибших Екатерину, которая жила на деньги деда.

Девушку задержали и арестовали. Около месяца она хранила молчание на допросах. Тем временем следователи обнаружили в квартире экс-мэра следы крови и фрагменты кровеносных сосудов — после исчезновения хозяев жилье было обработано химическими веществами. Кроме того, оперативники установили, что из квартиры пропала часть имущества Тарховых и документы.

В итоге обвиняемая призналась, что действовала вместе с Дмитрием Метревели, а план преступления помогала разрабатывать Светлана Метревели. После убийства фигурантка распорядилась имуществом погибших, продав в том числе машину бабушки.

Дмитрий и Светлана Метревели скрылись за рубежом и объявлены в международный розыск. Содействие в сбыте автомобиля, по версии следствия, Тарховой оказывала 78-летняя Таисия Киселева (мать Светланы и бабушка Дмитрия). Киселева, ранее судимая за убийство мужа, была задержана в июне 2025 года в самарском аэропорту и отправлена под домашний арест.

В настоящее время расследование уголовного дела об убийстве Виктора и Натальи Тарховых завершено.

Дочь бывшего мэра Людмила Тархова отбывает срок за вымогательство более 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. По делу об убийстве родителей она признана потерпевшей.

Георгий Портнов