Следствие попросило суд продлить арест обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары

В самарский облсуд поступило ходатайство о продлении ареста Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Материалы будут рассмотрены на заседании в конце апреля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

В последний раз арест Екатерине Тарховой продлевался 2 февраля 2026 года — тогда областной суд оставил ее в СИЗО до 2 мая. Следствие настаивает на сохранении меры пресечения, полагая, что на свободе обвиняемая может скрыться, оказать давление на участников процесса или уничтожить доказательства .

Уголовное дело было возбуждено после того, как в конце декабря 2024 года 74-летний Виктор Тархов и его 70-летняя супруга перестали выходить на связь. Тела погибших до сих пор не найдены. По версии следствия, Екатерина Тархова вместе с сообщниками отравила родственников, после чего заморозила останки жертв жидким азотом, расчленила их при помощи пилы и мясорубки, а затем выбросила в мусорные контейнеры.

Сама обвиняемая первоначально отрицала вину, но в конце февраля 2025 года частично призналась в содеянном, заявив, что действовала под влиянием «неправильных людей». Ей инкриминируется убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, а также мошенничество и кража (п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 4 ст. 159; п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Следствие считает соучастниками Екатерины Тарховой предпринимателей Светлану и Дмитрия Метревели. Оба объявлены в международный розыск.

Ранее защита обвиняемой ходатайствовала о смягчении меры пресечения до домашнего ареста, указывая на проблемы со здоровьем Тарховой и необходимость заботиться о ее несовершеннолетнем сыне. Суд посчитал эти доводы недостаточными.

Георгий Портнов